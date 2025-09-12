Notfällung Kaiserstraße: Platane muss wegen defekter Leitung weichen

Da der Baum in den Arbeitsbereich hineinragt, könne die Standsicherheit durch die Erd- und Verbauarbeiten nicht mehr gesichert werden, weshalb die Fällung unumgänglich sei.

Fällung steht nicht mit Kaiserstraßen-Erneuerung in Verbindung

„Die Tiefbauarbeiten erfolgen aufgrund der Dringlichkeit des festgestellten Schadens in offener Bauweise mit Verbau zwischen der Hausfassade und der Gleistragplatte“, teilt die Stadt in einem Sondernewsletter mit.

Platane wird am 12. September 2025 auf der Kaiserstraße gefällt Foto: Thomas Riedel

Die Stadt betont, dass es sich um eine eigenständige Maßnahme handelt, die nichts mit der geplanten Neugestaltung der Kaiserstraße zu tun hat, und bedauert den Verlust des Baums. „Die Stadtverwaltung bittet für die kurzfristig angesetzte Notmaßnahme um Verständnis.“

Platanenstreit in der Kaiserstraße

Im Bereich der Karlsruher Kaiserstraße wurden in den letzten Jahren viele Platanen aufgrund der Umbaumaßnahmen gefällt, was zu einem „Platanenstreit“ zwischen der Stadtverwaltung, Umweltschützern und Anwohnern führte. Diese Bäume sollen unter anderem durch Zürgelbäume ersetzt werden, die besser an die veränderten klimatischen Bedingungen angepasst sind.

