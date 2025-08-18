Neue Attraktion im Streichelzoo: Lebensgroße Nachbildung der „Kuh Waltraud“

Der Karlsruher Streichelzoo hat eine neue Attraktion. Wie der Zoologische Garten auf Facebook mitteilt, steht dort seit Neuestem die „Kuh Waltraud“. Die lebensgroße Kuh-Nachbildung kann von den Besuchern des Streichelzoos gemolken werden. Finanziert wurde das Ganze durch eine Spende von Franziska Schnaiter. Die Rentnerin hat dem Zoo bereits öfter etwas gespendet und wird ihm ihren gesamten Nachlass hinterlassen.

"Kuh Waltraud": lebensgroße Kuh-Nachbildung im Karlsruher Streichelzoo kann gemolken werden. Foto: Thomas Riedel

