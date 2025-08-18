Logo ka-news.de
Neue interaktive Attraktion im Streichelzoo: „Kuh Waltraud“ kann gemolken werden

Stadtgespräch

Neue Attraktion im Streichelzoo: Lebensgroße Nachbildung der „Kuh Waltraud“

Im Streichelzoo hat eine neue Attraktion Einzug gehalten: die lebensgroße Nachbildung der „Kuh Waltraud“, die interaktive Erfahrungen für Jung und Alt bietet.
Von Yannick Antritter
    "Kuh Waltraud": lebensgroße Kuh-Nachbildung im Karlsruher Streichelzoo kann gemolken werden.
    "Kuh Waltraud": lebensgroße Kuh-Nachbildung im Karlsruher Streichelzoo kann gemolken werden. Foto: Thomas Riedel

    Der Karlsruher Streichelzoo hat eine neue Attraktion. Wie der Zoologische Garten auf Facebook mitteilt, steht dort seit Neuestem die „Kuh Waltraud“. Die lebensgroße Kuh-Nachbildung kann von den Besuchern des Streichelzoos gemolken werden. Finanziert wurde das Ganze durch eine Spende von Franziska Schnaiter. Die Rentnerin hat dem Zoo bereits öfter etwas gespendet und wird ihm ihren gesamten Nachlass hinterlassen.

