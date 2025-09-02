Fächerbräu bringt Biergarten und Feste ins „Brauhaus 2.0“ zurück: „Freuen uns tierisch“

„Wir freuen uns tierisch“, sagt Christopher Wertz, Geschäftsführer und Gründer von „Fächerbräu“ gegenüber ka-news. „Wir haben den Durchbruch geschafft und werden ab dem 16. Oktober fest im ehemaligen „Brauhaus 2.0“ in Knielingen einziehen.

Start über Stufenplan

Ab Anfang des Jahres plant man mit dem Brauen anzufangen, der reguläre Betrieb muss jedoch noch etwas warten: „Es wird für den Anfang einen Stufenplan geben“, so Wertz. Zunächst wolle man Gesellschaften bewirten, zum Beispiel bei Hochzeiten. Zudem sei ein Oktoberfest und ein Weihnachtsmarkt geplant.

Christopher Wertz, Geschäftsführer und Gründer von "Fächerbräu" freut sich auf die Übernahme des "Brauhaus 2.0" in Knielingen. Foto: Thomas Riedel

Ab März soll dann der Biergarten an einzelnen und im April an allen Wochenenden geöffnet werden. „Ab Mai geben wir dann Vollgas“, so Wertz.

Volkswohnung profitiert

Die Übernahme ist „für die Volkswohnung als Verpächterin ein Glücksfall, da die Karlsruher Bio-Getränkemanufaktur sowohl den Brau-, als auch den Gastronomiebetrieb übernehmen wird“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Volkswohnung und Fächerbräu.

Erfolgreicher Testlauf: An Pfingsten richtete Fächerbräu im alten Offiziers-Casino bereits ein Brauereifest aus – mit großem Zulauf. Foto: Jürgen Rösner

Auch für Fächerbräu biete die Fläche „die idealen Voraussetzungen, um als – aktuell noch – Kuckucksbrauerei sesshaft zu werden.“ Zur Finanzierung plane Fächerbräu im Spätjahr den Start einer Art „Crowdfunding“ unter dem Motto „Investier in Fächerbräu Bier“.