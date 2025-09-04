Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Stadtgespräch
Icon Pfeil nach unten

Neu in Karlsruhe: Fächerbräu übernimmt Brauhaus 2.0

Stadtgespräch

Fächerbräu bringt Biergarten und Feste ins „Brauhaus 2.0“ zurück: „Freuen uns tierisch“

Fächerbräu plant die Übernahme des ehemaligen Brauhaus 2.0 in Knielingen und setzt zunächst auf ein Veranstaltungsprogramm. Ab Frühjahr soll dann auch der Biergarten geöffnet werden.
Von Thomas Riedel und Yannick Antritter
|
    • |
    • |
    • |
    Erfolgreicher Testlauf: An Pfingsten richtete Fächerbräu im alten Offiziers-Casino bereits ein Brauereifest aus – mit großem Zulauf.
    Erfolgreicher Testlauf: An Pfingsten richtete Fächerbräu im alten Offiziers-Casino bereits ein Brauereifest aus – mit großem Zulauf. Foto: Jürgen Rösner

    „Wir freuen uns tierisch“, sagt Christopher Wertz, Geschäftsführer und Gründer von „Fächerbräu“ gegenüber ka-news. „Wir haben den Durchbruch geschafft und werden ab dem 16. Oktober fest im ehemaligen „Brauhaus 2.0“ in Knielingen einziehen.

    Start über Stufenplan

    Ab Anfang des Jahres plant man mit dem Brauen anzufangen, der reguläre Betrieb muss jedoch noch etwas warten: „Es wird für den Anfang einen Stufenplan geben“, so Wertz. Zunächst wolle man Gesellschaften bewirten, zum Beispiel bei Hochzeiten. Zudem sei ein Oktoberfest und ein Weihnachtsmarkt geplant.

    Christopher Wertz, Geschäftsführer und Gründer von "Fächerbräu" freut sich auf die Übernahme des "Brauhaus 2.0" in Knielingen.
    Christopher Wertz, Geschäftsführer und Gründer von "Fächerbräu" freut sich auf die Übernahme des "Brauhaus 2.0" in Knielingen. Foto: Thomas Riedel

    Ab März soll dann der Biergarten an einzelnen und im April an allen Wochenenden geöffnet werden. „Ab Mai geben wir dann Vollgas“, so Wertz.

    Volkswohnung profitiert

    Die Übernahme ist „für die Volkswohnung als Verpächterin ein Glücksfall, da die Karlsruher Bio-Getränkemanufaktur sowohl den Brau-, als auch den Gastronomiebetrieb übernehmen wird“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Volkswohnung und Fächerbräu.

    Erfolgreicher Testlauf: An Pfingsten richtete Fächerbräu im alten Offiziers-Casino bereits ein Brauereifest aus – mit großem Zulauf.
    Erfolgreicher Testlauf: An Pfingsten richtete Fächerbräu im alten Offiziers-Casino bereits ein Brauereifest aus – mit großem Zulauf. Foto: Jürgen Rösner

    Auch für Fächerbräu biete die Fläche „die idealen Voraussetzungen, um als – aktuell noch – Kuckucksbrauerei sesshaft zu werden.“ Zur Finanzierung plane Fächerbräu im Spätjahr den Start einer Art „Crowdfunding“ unter dem Motto „Investier in Fächerbräu Bier“.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Sven Becker

    Wir wünschen viel Erfolg! Bitte nicht wie der Vorgänger Kartoffelsalat ausm MetroEimer; frisch zubereitet währt am Längsten!😉

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden