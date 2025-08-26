Logo ka-news.de
Lichtstreifen über Karlsruhe: Was war das letzte Nacht am Himmel?

Stadtgespräch

Rätselhafter Lichtstreifen über Karlsruhe: Was steckt dahinter?

Am Montagabend sorgte ein heller Lichtstreifen am Himmel für Aufsehen. Der lange, weiße Schweif war nach Angaben des SWR über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sichtbar. Die Ursache bleibt bislang unklar.
Von Franziska Gebhard
    Dieser Lichtstreifen war am Montagabend am Nachthimmel zu sehen.
    Dieser Lichtstreifen war am Montagabend am Nachthimmel zu sehen. Foto: Julian Buchner / EinsatzReport24

    Von China nach Deutschland

    Laut Medienberichten handelt es sich vermutlich um die Aufstiegsspur der chinesischen Long March 8A-Rakete. Diese war am gleichen Abend um 21.05 Uhr deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Wengchang auf der Insel Hainan gestartet. Auch das Centrale Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmels-Phänomene (CENAP) teilt diese Vermutung.

    Handelt es sich bei dem Lichtstreifen um die Aufstiegsspur einer Rakete?
    Handelt es sich bei dem Lichtstreifen um die Aufstiegsspur einer Rakete? Foto: Julian Buchner / EinsatzReport24

    Keine SpaceX Rakete

    Parallel dazu sei von SpaceX der Start ihrer Rakete Falcon-9 geplant gewesen, der kurzfristig abgebrochen wurde. Daher kann der Lichtstreifen nicht von SpaceX stammen. Allerdings werden von ihnen in den kommenden Nächten weitere Starts erwartet.

    Meteor ist unwahrscheinlich

    Der SWR schreibt, dass die Form des Schweifs auch auf die Spur eines Meteors hindeuten könnte. Dagegen spreche, dass diese nur kurz sichtbar sind. Der Lichtstreifen war einige Minuten zu sehen, was wiederum für Abgas- oder Kondensspuren von Raketen typisch ist.

    Der Lichtstreifen stammt nicht von einem Meteor.
    Der Lichtstreifen stammt nicht von einem Meteor. Foto: Julian Buchner / EinsatzReport24
