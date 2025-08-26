Rätselhafter Lichtstreifen über Karlsruhe: Was steckt dahinter?

Von China nach Deutschland

Laut Medienberichten handelt es sich vermutlich um die Aufstiegsspur der chinesischen Long March 8A-Rakete. Diese war am gleichen Abend um 21.05 Uhr deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Wengchang auf der Insel Hainan gestartet. Auch das Centrale Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmels-Phänomene (CENAP) teilt diese Vermutung.

Handelt es sich bei dem Lichtstreifen um die Aufstiegsspur einer Rakete? Foto: Julian Buchner / EinsatzReport24

Keine SpaceX Rakete

Parallel dazu sei von SpaceX der Start ihrer Rakete Falcon-9 geplant gewesen, der kurzfristig abgebrochen wurde. Daher kann der Lichtstreifen nicht von SpaceX stammen. Allerdings werden von ihnen in den kommenden Nächten weitere Starts erwartet.

Meteor ist unwahrscheinlich

Der SWR schreibt, dass die Form des Schweifs auch auf die Spur eines Meteors hindeuten könnte. Dagegen spreche, dass diese nur kurz sichtbar sind. Der Lichtstreifen war einige Minuten zu sehen, was wiederum für Abgas- oder Kondensspuren von Raketen typisch ist.

Der Lichtstreifen stammt nicht von einem Meteor. Foto: Julian Buchner / EinsatzReport24