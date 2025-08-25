Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Stadtgespräch
Icon Pfeil nach unten

Karlsruher Festival-Mops Lola verstorben: Ein Abschied und ihr bleibendes Erbe

Stadtgespräch

Trauer um Karlsruher Festival-Mops Lola

„Unser Festival-Mops Lola ist heute mit 12 Jahren über die Regenbogenbrücke gegangen“, ist auf der offiziellen Seite der Independent Days via Instagram zu lesen.
Von Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    Lola, der Mops der Independent Days Karlsruhe.
    Lola, der Mops der Independent Days Karlsruhe. Foto: Manuela Dieringer

    Die Veranstalter sind unendlich traurig und werden sie immer in guter Erinnerung behalten. Lola soll auch künftig das Festival prägen. Sie ist das Vorbild der Karlina-Award-Trophäe und somit das zentrale, immer wiederkehrende Element der Independent Days.

    Lola, der Mops der Independent Days Karlsruhe.
    Lola, der Mops der Independent Days Karlsruhe. Foto: Nadine Knobloch

    Denn Lola verkörpere stets das, was das Independent-Kino ausmacht: Viele dieser Filme sind vielleicht kleiner, ecken manchmal an – doch sie sind immer liebenswert, charmant und voller Selbstbewusstsein. Der Nachruf endet mit den Worten: „Lola: in unseren Herzen lebst Du weiter!“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden