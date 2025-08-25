Trauer um Karlsruher Festival-Mops Lola

Die Veranstalter sind unendlich traurig und werden sie immer in guter Erinnerung behalten. Lola soll auch künftig das Festival prägen. Sie ist das Vorbild der Karlina-Award-Trophäe und somit das zentrale, immer wiederkehrende Element der Independent Days.
Denn Lola verkörpere stets das, was das Independent-Kino ausmacht: Viele dieser Filme sind vielleicht kleiner, ecken manchmal an – doch sie sind immer liebenswert, charmant und voller Selbstbewusstsein. Der Nachruf endet mit den Worten: „Lola: in unseren Herzen lebst Du weiter!“
