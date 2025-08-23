Logo ka-news.de
„Karlsruhe“ fliegt seit 60 Jahren um die Welt – Patenschaft feiert Jubiläum

„Karlsruhe“ fliegt seit 60 Jahren um die Welt – Patenschaft feiert Jubiläum

Am 23. August 1965 wurde erstmals ein Lufthansa-Jet auf den Namen „Karlsruhe“ getauft. Rund 300 Flugzeuge der Lufthansa Flotte sind nach deutschen Städten oder Bundesländern benannt.
Von Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    Die "Karlsruhe", ein Airbus A350-900.
    Die "Karlsruhe", ein Airbus A350-900. Foto: Deutsche Lufthansa AG

    Die aktuelle „Karlsruhe“ ist ein Airbus A350-900 mit der Kennung D-AIXK. Sie ist schon das fünfte Flugzeug, das den Namen der Stadt trägt. Seit 2018 fliegt sie für Lufthansa, war in 50 Ländern unterwegs und hat fast 700.000 Menschen auf etwa 3.000 Flügen sicher ans Ziel gebracht. Der Flugzeugname steht stets deutlich sichtbar außen angebracht rechts neben der vorderen Eingangstür.

    Die "Karlsruhe", ein Airbus A350-900.
    Die "Karlsruhe", ein Airbus A350-900. Foto: Deutsche Lufthansa AG

    „Karlsruhe“ wurde von Hanna Klotz getauft

    Die erste „Karlsruhe“ wurde am 23. August 1965 getauft. Damals gab es am Flughafen Stuttgart eine Feier: Hanna Klotz, die Frau des Oberbürgermeisters Günther Klotz, gab einer Boeing 727 den Namen der Stadt. Solche Taufen finden immer nur statt, wenn ein Name zum ersten Mal vergeben wird. Die erste „Karlsruhe“ war anschließend von Mai 1965 bis Juni 1982 in der Lufthansa Flotte im Einsatz.

