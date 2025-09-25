Hochwasserschutz an der Alb: Karlsruhe und Ettlingen planen neues Rückhaltebecken

Die Höhere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe arbeitet außerdem an neuen Regeln für das Naturschutzgebiet „Albtal und Seitentäler“ und für das Landschaftsschutzgebiet „Albtalplatten und Herrenalber Berge“. Auch diese Unterlagen liegen ab dem 29. September 2025 öffentlich aus. Alle Bürger können dabei Vorschläge machen oder Bedenken äußern.

Wiederherstellung des hundertjährlichen Hochwasserschutzes an der Alb

Hochwasser Alb Ettlingen Foto: Aaron Klewer / Einsatz-Report24

Durch immer häufiger auftretende Starkregen wird ein guter Hochwasserschutz immer wichtiger. Das neue Rückhaltebecken schützt die Menschen und berücksichtigt gleichzeitig die Natur. Die Planung wurde von allen zuständigen Behörden und Beteiligten gemeinsam abgestimmt.

