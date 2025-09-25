Logo ka-news.de
Hochwasserschutz in Karlsruhe und Ettlingen: Neues Rückhaltebecken geplant!

Karlsruhe/Ettlingen

Hochwasserschutz an der Alb: Karlsruhe und Ettlingen planen neues Rückhaltebecken

Geplant ist ein neues Rückhaltebecken im Albtal, oberhalb von Ettlingen. Es soll 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser speichern und südlich des Gewerbeparks Albtal gebaut werden.
Von Gerrit Lieb
    Hochwasser: Gesperrte Straße im Albtal.
    Hochwasser: Gesperrte Straße im Albtal. Foto: ka-news.de

    Die Höhere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe arbeitet außerdem an neuen Regeln für das Naturschutzgebiet „Albtal und Seitentäler“ und für das Landschaftsschutzgebiet „Albtalplatten und Herrenalber Berge“. Auch diese Unterlagen liegen ab dem 29. September 2025 öffentlich aus. Alle Bürger können dabei Vorschläge machen oder Bedenken äußern.

    Wiederherstellung des hundertjährlichen Hochwasserschutzes an der Alb

    Hochwasser Alb Ettlingen
    Hochwasser Alb Ettlingen Foto: Aaron Klewer / Einsatz-Report24

    Durch immer häufiger auftretende Starkregen wird ein guter Hochwasserschutz immer wichtiger. Das neue Rückhaltebecken schützt die Menschen und berücksichtigt gleichzeitig die Natur. Die Planung wurde von allen zuständigen Behörden und Beteiligten gemeinsam abgestimmt.

    Weitere Infos

    Weitere Informationen zum Projekt sind auf den offiziellen Internetseiten der Städte zu finden.

