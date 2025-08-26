„Flora Momentum“ wird zum dauerhaften Highlight: Interaktive Kunstinstallation am Stephansplatz bleibt!

Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung vom 26. August bekannt. Möglich machte dies das Kulturamt und die Geschäftsstelle UNESCO City of Media Arts.

Treffpunkt in der Innenstadt

Die Installation des Künstlerkollektivs ato zeigt Heilpflanzen wie Kurkuma, Knoblauch und Ginkgo. Je nach Blickwinkel verändern sich die Bilder. Darin eingelassen sind Sitz- und Stehflächen. Sie sollen das Kunstwerk zu einem Ort der Begegnung und Ruhe in der Innenstadt machen.

Die Stadtverwaltung zeigt sich mit der Wirkung des Kunstwerks zufrieden. Es sei ein Ort entstanden, der Begegnungen ermöglicht und zu einem Mehr an Miteinander führt. Diese Rückmeldung erreichte sie auch aus der direkten Nachbarschaft.