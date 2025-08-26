Logo ka-news.de
„Flora Momentum“ bleibt vor Karl-Apotheke in Karlsruhe dauerhaft

Stadtgespräch

„Flora Momentum“ wird zum dauerhaften Highlight: Interaktive Kunstinstallation am Stephansplatz bleibt!

Im Rahmen der City-Transformation Karlsruhe steht seit Mai dieses Jahres die interaktive Kunstinstallation „Flora Momentum“ vor der Karl-Apotheke. Sie sollte ursprünglich am 31. August wieder abgebaut werden. Jetzt soll sie zum festen Bestandteil des Platzes werden.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Die Kunstinstallation "Flora Momentum" wird dauerhaft auf dem Stephansplatz bleiben.
    Die Kunstinstallation "Flora Momentum" wird dauerhaft auf dem Stephansplatz bleiben. Foto: Sebastian Heck/ato.vision

    Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung vom 26. August bekannt. Möglich machte dies das Kulturamt und die Geschäftsstelle UNESCO City of Media Arts.

    Treffpunkt in der Innenstadt

    Die Installation des Künstlerkollektivs ato zeigt Heilpflanzen wie Kurkuma, Knoblauch und Ginkgo. Je nach Blickwinkel verändern sich die Bilder. Darin eingelassen sind Sitz- und Stehflächen. Sie sollen das Kunstwerk zu einem Ort der Begegnung und Ruhe in der Innenstadt machen.

    Die Stadtverwaltung zeigt sich mit der Wirkung des Kunstwerks zufrieden. Es sei ein Ort entstanden, der Begegnungen ermöglicht und zu einem Mehr an Miteinander führt. Diese Rückmeldung erreichte sie auch aus der direkten Nachbarschaft.

