Diskussion um Enissa Amanis Auftritt in Karlsruhe: Zuerst gab es Streit um eine Absage, dann kam sie doch - aber Comedy gab es nicht

Es ist ein Streit, der die Karlsruher Kulturszene bewegte: Enissa Amani, Komikerin, Schauspielerin und Aktivistin, sollte eigentlich am Wochenende im Konzerthaus der Messe Karlsruhe mit einer Comedyshow für gute Unterhaltung sorgen - stattdessen erwartete die Fans ein Abend mit ernsten Themen rund um den Gaza-Konflikt. Dabei war bis kurz vor der Show gar nicht klar, ob Amani überhaupt auftritt - und das mit ernsten Folgen für gleich mehrere Karlsruher Theater. Was ist da geschehen?

Amani engagiert sich für Hilfe für den Gazastreifen

Angefangen hatte alles mit Amanis geplantem Comedy-Auftritt im Konzerthaus im Rahmen ihrer Enaissance-Tour am 4. Oktober. Soweit, so gut. Doch wenige Tage vor der Show bat sie die Messe Karlsruhe (KMK) den Termin zu verschieben.

Konzerthaus Karlsruhe. Foto: Lennah Dimmler

Denn: Die 43-Jährige war bis vor Kurzem noch als Aktivistin auf der sogenannten Global Sumud Flotilla - einem Schiffskonvoi, der Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen wollte. Auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg gehörte zu den Besatzungsmitgliedern. Enissa Amani musste ihren Einsatz aus gesundheitlichen Gründen allerdings abbrechen, wie sie auf Instagram schreibt.

„Was ist das für ein Level an Gefühllosigkeit“

Kurz darauf wurde die Hilfsflotte vom israelischen Militär eingenommen und die verbliebenen Aktivisten verhaftet. Daraufhin bat Amani die Messe Karlsruhe darum, den Auftritt zu verschieben.

Auf Instagram veröffentlichte sie daraufhin einen Post, in dem sie sich verärgert über das Verhalten der Messe diesbezüglich zeigte. Denn: Die wollte an dem Auftritt festhalten. Bei einer Absage käme auf die Komikerin eine Strafe von 7.000 Euro zu. Das sorgte bei Amani für Unverständnis. Sie wirft der Messe unter anderem „Gefühllosigkeit“ vor.

Streit hat Folgen für Karlsruher Theaterhäuser

Das Problem dabei: Weil Amani in dem Post aber nicht von der Messe oder dem Konzerthaus, sondern nur vom „Theater Karlsruhe“ sprach, haben ihre Follower eine Kampagne gegen gleich mehrere Karlsruher Theaterhäuser gestartet. Das berichten die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) am 3. Oktober.

Oliver Langewitz Foto: Tim Carmele

Daraufhin zeigt sich die Karlsruher Kulturszene verärgert. So schreibt etwa Oliver Langewitz, Leiter des Independent Days Filmfestivals in Karlsruhe, in einem emotionalen Facebook-Post von einer „miesen Art der Konfliktlösung“ seitens der Künstlerin.

Messe Karlsruhe äußert sich

Auch die Messe Karlsruhe hat für Enissa Amanis öffentliches Vorgehen kein Verständnis. Sie nimmt in einem Beitrag auf Instagram selbst Stellung dazu. Demzufolge habe sie die gewünschte Absage des Veranstaltungstermins seitens Amani erst fünf Tage vor der Show erreicht. Diese sei zudem bereits 2024 einmal verschoben worden.

Amani hält an Show fest - aber mit völlig anderem Programm

Enissa Amani gab daraufhin in einem weiteren Post an, den Veranstaltungstermin wahrzunehmen und die Show wie geplant spielen zu wollen - allerdings nicht mit dem vorgesehenen Comedyprogramm. In einem Post auf Instragram schreibt sie: „Ich bin auf dem Weg nach Karlsruhe. Die wollen mich von der Bühne holen, wenn es keine Comedy ist. Das werden wir sehen.“

Bei ihrer Show am vergangenen Samstag trat die 43-Jährige dann mit einer palästinensischen Kufiya vor dem Gesicht auf und sprach - statt über ihr Comedy-Programm - über den Gaza-Konflikt.