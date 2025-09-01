Eingeschlagene Fenster, Risse im Mauerwerk und Graffitis: Grüne fordern Maßnahmen in der Südstadt

Im Antrag vom 6. August heißt es, mehrere Bürger hätten sich über den Zustand der Häuser beschwert. Nach Ansicht der Fraktion ist dadurch sogar die Sicherheit der Anwohner gefährdet. Anstatt die Gebäude leer stehen zu lassen, sollten sie sinnvoll genutzt werden. So könnte etwa die Volkswohnung oder eine andere Wohnbaugesellschaft die Immobilien erwerben und für sozial benachteiligte oder wohnungslose Menschen Wohnraum schaffen.

Wurde der Eigentümer bereits zum Handeln aufgefordert?

Darum möchten die Grünen nun von der Stadt erfahren, ob der Besitzer bereits schriftlich aufgefordert wurde, die bestehenden Gefahren zu beseitigen und welche weiteren rechtlichen Schritte der Verwaltung in dieser Angelegenheit zur Verfügung stehen? Plane die Stadt bereits in näherer Zukunft, einige davon umzusetzen? Hat die Stadt gar bereits kurzfristig notwendige Maßnahmen wie Reinigung und Schädlingsbekämpfung auf eigenen Kosten durchgeführt - Und wurde die Rechnung dafür an den Eigentümer geschickt?

Werderstraße 76 Foto: Emelie Stump

Katrastophaler Zustand

ka-news hat sich am 1. September ein eigenes Bild vor Ort gemacht. Die Gebäude heben sich stark von dem restlichen Erscheinungsbild der Straße ab.

Werderstraße 76 Foto: Emelie Stump

Die Fenster sind notdürftig mit Zeitungspapier verklebt, teilweise sogar eingeschlagen und nur mit einem Tuch verhangen.

Viele der Scheiben wurden eingeschlagen. Foto: Emelie Stump

Die Fassade weist große Risse auf und ist mit Graffitis übersät, Müll liegt vor der verschlossenen und beschmierten Eingangstür.

Werderstraße 76 Foto: Emelie Stump