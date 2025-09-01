Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Stadtgespräch
Icon Pfeil nach unten

Eingeschlagene Fenster und Graffiti: Grüne fordern Maßnahmen in der Südstadt!

Stadtgespräch

Eingeschlagene Fenster, Risse im Mauerwerk und Graffitis: Grüne fordern Maßnahmen in der Südstadt

Die zwei leer stehenden Häuser in der Werderstraße 76 und 78 verfallen zunehmend. Die Karlsruher Fraktion der Grünen fragt nun in einem Antrag, welche Möglichkeiten die Stadt bereits ergriffen hat, dagegen vorzugehen.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Werderstraße 76
    Werderstraße 76 Foto: Emelie Stump

    Im Antrag vom 6. August heißt es, mehrere Bürger hätten sich über den Zustand der Häuser beschwert. Nach Ansicht der Fraktion ist dadurch sogar die Sicherheit der Anwohner gefährdet. Anstatt die Gebäude leer stehen zu lassen, sollten sie sinnvoll genutzt werden. So könnte etwa die Volkswohnung oder eine andere Wohnbaugesellschaft die Immobilien erwerben und für sozial benachteiligte oder wohnungslose Menschen Wohnraum schaffen.

    Wurde der Eigentümer bereits zum Handeln aufgefordert?

    Darum möchten die Grünen nun von der Stadt erfahren, ob der Besitzer bereits schriftlich aufgefordert wurde, die bestehenden Gefahren zu beseitigen und welche weiteren rechtlichen Schritte der Verwaltung in dieser Angelegenheit zur Verfügung stehen? Plane die Stadt bereits in näherer Zukunft, einige davon umzusetzen? Hat die Stadt gar bereits kurzfristig notwendige Maßnahmen wie Reinigung und Schädlingsbekämpfung auf eigenen Kosten durchgeführt - Und wurde die Rechnung dafür an den Eigentümer geschickt?

    Werderstraße 76
    Werderstraße 76 Foto: Emelie Stump

    Katrastophaler Zustand

    ka-news hat sich am 1. September ein eigenes Bild vor Ort gemacht. Die Gebäude heben sich stark von dem restlichen Erscheinungsbild der Straße ab.

    Werderstraße 76
    Werderstraße 76 Foto: Emelie Stump

    Die Fenster sind notdürftig mit Zeitungspapier verklebt, teilweise sogar eingeschlagen und nur mit einem Tuch verhangen.

    Viele der Scheiben wurden eingeschlagen.
    Viele der Scheiben wurden eingeschlagen. Foto: Emelie Stump

    Die Fassade weist große Risse auf und ist mit Graffitis übersät, Müll liegt vor der verschlossenen und beschmierten Eingangstür.

    Werderstraße 76
    Werderstraße 76 Foto: Emelie Stump
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden