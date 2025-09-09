Blut spenden in Karlsruhe: Diese Anlaufstellen gibt es

Starker Blutverlust nach einem Unfall kann lebensbedrohlich sein. Pro Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt, um die Versorgung verletzter Patienten zu gewährleisten, wie das Deutsche Rote Kreuz berichtigt. Kontinuierliche Blutspenden von Bürgerinnen und Bürgern sind deshalb unerlässlich - auch in Karlsruhe. Die Voraussetzungen für eine Blutspende sind gering, viele Menschen kommen in Frage. In der Fächerstadt gibt es verschiedene Anlaufstellen, um Blut zu spenden. Welche das sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Blut spenden in Karlsruhe: Die Blutspendezentrale des Städtischen Klinikums

In der Blutspendezentrale des Städtischen Klinikums in Karlsruhe kann unter der Woche täglich Blut gespendet werden. Laut Website des Krankenhauses sollte man vor dem Blut spenden ausreichend gegessen und getrunken haben und muss zudem diese Voraussetzungen erfüllen:

Man muss gesund sein.

Mindestgewicht: 50 Kilogramm

Mindestalter: 18 Jahre

„In den letzten 4 Wochen sollten Sie keine Antibiotika bzw. Antimykotika (Pilzmittel) oder Cortisontabletten eingenommen haben“, heißt es zudem. Zur Blutspende muss man seinen Personalausweis mitbringen. Ab der zweiten Blutspende erhält man bei der Blutspendezentrale in Karlsruhe eine Aufwandsentschädigung. Zudem werden einmal jährlich besondere Blutwerte getestet.

Blut spenden kann man in regelmäßigen Abständen: Männer dürfen alle zwei Monate Blut abgeben, Frauen alle drei Monate. Termine können bequem online oder per Telefon unter 0721 974-1720 vereinbart werden.

Die Adresse der Blutspendezentrale lautet: Klinikgebäude, Haus D, Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe. Das Parken vor Ort ist für Blutspender kostenfrei.

Das sind die Blutspendezeiten:

Montag: 8.30 bis 11 Uhr

Dienstag: 14 bis 18 Uhr

Mittwoch: 14 bis 19 Uhr

Donnerstag: 14 bis 18 Uhr

Freitag: 8.30 bis 12 Uhr

Genauere Informationen zu Altersgrenzen, Medikamenteneinnahme und Voraussetzungen finden Sie auf der Website der Blutspendezentrale.

Blut spenden in Karlsruhe: Diese Anlaufstellen bietet das Rote Kreuz

Auch das Deutsche Rote Kreuz bietet in Karlsruhe Anlaufstellen, um Blut zu spenden. Auf der Website des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg und Hessen können nach Eingabe der Postleitzahl alle Möglichkeiten zur Blutspende in der Nähe angezeigt werden, jeweils etwa vier Wochen im Voraus. Auch kann nach einem bestimmten Zeitraum oder Umkreis gefiltert werden.

In Karlsruhe werden zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Wochentagen immer wieder Möglichkeiten geboten, Blut zu spenden. Auch wechseln dabei immer wieder die Stadtteile, sodass alle die Möglichkeit haben, Blut zu spenden. Termine gibt es nur mit vorheriger Reservierung.

Genaue Daten und Adressen für die jeweiligen Anlaufstellen in Karlsruhe entnehmen Sie bitte der Website des Blutspendedienstes. Wer Fragen zur Blutspende hat, erreicht die Spender-Hotline unter der Woche von 8 bis 17 Uhr unter 0800 11 949 11.

