Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Sortieranlage am Rheinhafen Karlsruhe fängt Feuer

Karlsruhe

Großbrand am Rheinhafen: Sortieranlage geht in Flammen auf

Am Mittwoch, 24. September, um 12.14 Uhr kam es in der Nordbeckenstraße in Mühlburg zu einem Brand in einer Sortieranlage. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.
Von Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    Großeinsatz bei Feuer im Karlsruher Rheinhafen
    Großeinsatz bei Feuer im Karlsruher Rheinhafen Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Getreideabfall fing Feuer

    ,,Betroffen war Abfall von Getreide, der sowohl innerhalb der Anlage als auch in einem darunter stehenden Container Feuer gefangen hatte“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Karlsruhe. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand.

    Großeinsatz bei Feuer im Karlsruher Rheinhafen
    Großeinsatz bei Feuer im Karlsruher Rheinhafen Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Brandgut musste händisch abgelöscht werden

    Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr Karlsruhe vom Mittwoch, 24. September, musste das Brandgut händisch entfernt und abgelöscht werden. Zudem wurden intensive Kontrollen vorgenommen, um eine weitere Brandausbreitung auszuschließen. Die Anlage wurde an den Betreiber übergeben, der weitere Kontrollen durchführen wird.

    Großeinsatz bei Feuer im Karlsruher Rheinhafen
    Großeinsatz bei Feuer im Karlsruher Rheinhafen Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden