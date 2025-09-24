Großbrand am Rheinhafen: Sortieranlage geht in Flammen auf

Getreideabfall fing Feuer
,,Betroffen war Abfall von Getreide, der sowohl innerhalb der Anlage als auch in einem darunter stehenden Container Feuer gefangen hatte“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Karlsruhe. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand.
Brandgut musste händisch abgelöscht werden
Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr Karlsruhe vom Mittwoch, 24. September, musste das Brandgut händisch entfernt und abgelöscht werden. Zudem wurden intensive Kontrollen vorgenommen, um eine weitere Brandausbreitung auszuschließen. Die Anlage wurde an den Betreiber übergeben, der weitere Kontrollen durchführen wird.
