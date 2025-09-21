Schwerer Unfall -Kreisstraße 4574 zwischen Illingen und Ensingen gesperrt

Die Kreisstraße 4574 zwischen Illingen und Ensingen ist laut Polizei Pforzheim am Sonntagmittag, 21.09.2025, gesperrt. Ein Autofahrer (27) fuhr gegen 07.50 Uhr in den Gegenverkehr. Der Fahrer verstarb laut Polizei noch am Unfallort.

Bislang ist ungeklärt, warum der 27-Jährige in den Gegenverkehr geriet. Sein Renault kollidierte mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 45-jährigen Fahrerin. Die 45-jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und kam in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten ist die Strecke derzeit noch voll gesperrt.

An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 50.000 Euro. Der weitere Schaden an Straße und Schildern beträgt 10.000 Euro.

Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 31 Helfern an. Der Rettungsdienst kam mit drei Rettungswagen, zwei Notarztwagen und einem Rettungshubschrauber.