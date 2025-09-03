Lkw-Unfall auf der B9: Sattelzug kippt um und sorgt für stundenlange Sperrung

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 18.40 Uhr im Bereich der Kreuzung B9/K22.
Demnach kam ein Sattelzug-Fahrer über den Mittelstreifen in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Lastwagen musste ausweichen, geriet in die Bankette, kippte um und blieb auf der Seite liegen.
Der Fahrer des umgekippten Sattelzuges wurde leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Da der umgestürzte Lkw mit Glas beladen war, dauert die aufwändige Bergung der Scherben bis in die Nachtstunden. Laut ersten Schätzungen soll der Sachschaden im fünfstelligem Bereich liegen.