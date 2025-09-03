Logo ka-news.de
Scherbenmeer nach Lkw-Unfall auf der B9: Sattelzug bei Berg umgekippt

Karlsruhe

Lkw-Unfall auf der B9: Sattelzug kippt um und sorgt für stundenlange Sperrung

Nach einem Lkw-Unfall bei Berg musste die B9 am Dienstagabend, 2. September, stundenlang voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.
Von Pressemitteilung und Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    Am Dienstagabend, 2. September, kippte auf der B9 ein LKW um und hinterließ ein Scherbenmeer.
    Am Dienstagabend, 2. September, kippte auf der B9 ein LKW um und hinterließ ein Scherbenmeer.

    Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 18.40 Uhr im Bereich der Kreuzung B9/K22.

    Demnach kam ein Sattelzug-Fahrer über den Mittelstreifen in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Lastwagen musste ausweichen, geriet in die Bankette, kippte um und blieb auf der Seite liegen.

    2. September: LKW kippt auf B9 um und hinterlässt Scherbenmeer
    2. September: LKW kippt auf B9 um und hinterlässt Scherbenmeer

    Der Fahrer des umgekippten Sattelzuges wurde leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Da der umgestürzte Lkw mit Glas beladen war, dauert die aufwändige Bergung der Scherben bis in die Nachtstunden. Laut ersten Schätzungen soll der Sachschaden im fünfstelligem Bereich liegen.

