Rauchmelder in Mehrfamilienhaus in Stutensee schlägt Alarm – Feuerwehr rückt aus

Gegen Abend löste in einem Mehrfamilienhaus in Stutensee, Ortsteil Büchig, ein Rauchmelder Alarm aus. Die Feuerwehr rückte an und versuchte sich bei zunächst unbekannter Sachlage Zugang zum Haus zu verschaffen. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz, so Einsatzleiter Armin Mommsen. Parallel versuchten die Floriansjünger auch über das Treppenhaus die betroffene Wohnung zu erreichen. Durch ein gekipptes Fenster gelangten die Männer in die Wohnung und fanden dann auch den Rauchmelder. Nicht hingegen feststellbar war, was diesen ausgelöst hatte. Die Wohnung wurde wieder verschlossen und an die Polizei übergeben.

