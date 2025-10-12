Quiz der Woche: Wer oder was bin ich? Wie schnell erraten Sie das Motiv?

Wie gut kennen Sie Baden-Württemberg? Unser wöchentliches Quiz lädt Sie auf eine Entdeckungsreise durch das südwestliche Bundesland ein. Ob majestätisches Schloss, markanter Berg, historische Kirche, Alltagsgegenstand oder prägende Persönlichkeiten aus Geschichte, Sport und Kultur – jede Woche zeigen wir Ihnen ein neues Video mit einer wachsenden Zahl von Hinweisen. Ihre Aufgabe: Erraten Sie, welche Person mit Bezug zum Ländle oder welcher Ort aus Baden-Württemberg sich hinter dem Rätsel verbirgt.

Mit jedem Tipp erfahren Sie ein bisschen mehr – bis schließlich die Auflösung erfolgt, begleitet von interessanten Hintergrundinformationen, die das Motiv lebendig werden lassen.

Ob Sie aus der Region stammen, dort Urlaub gemacht haben oder einfach gerne rätseln: Dieses Quiz bringt Ihnen Baden-Württemberg auf überraschende Weise näher. Schauen Sie regelmäßig vorbei – denn einmal pro Woche gibt es hier ein neues Bilderrätsel zum Mitraten.

Das aktuelle Wer oder was bin ich – jede Woche neu

Der Ablauf: So funktioniert das Quiz

Unser wöchentliches Video birgt ein Geheimnis – erraten Sie, wen oder was wir suchen! Jede Woche stellen wir Ihnen ein neues Filmchen vor. Ihre Aufgabe: Finden Sie heraus, welcher Ort, Gegenstand, welches Bauwerk oder welche Person sich dahinter verbirgt. Insgesamt erwarten Sie vier Hinweise, die Schritt für Schritt in kurzen Abständen eingeblendet werden. Ein Countdown am linken Bildrand verrät, wann der nächste Tipp erscheint. Nachdem alle vier Hinweise gezeigt wurden, folgt die Auflösung: Sie erfahren, um welche Person oder welchen Ort es sich handelt. Mit der Auflösung erhalten Sie außerdem eine kurze Erklärung mit interessanten Hintergrundinformationen.

Weitere Quizze von Wer oder was bin ich

