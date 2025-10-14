„Früher Seife, heute Sicherheit“ – Karlsruher Polizei feiert Einzug in Hightech-Zentrale

Aktualisierung, 16 Uhr: Neues Polizeirevier kostet 26,4 Millionen Euro
Der zu erwartende Ehrengast, der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl musste vorzeitig absagen. Ersetzt wurde er von Staatssekretär Thomas Blenke.
„Früher wurde hier Seife hergestellt, heute produzieren wir Sicherheit“, sagt der Staatssekretär. In Karlsruhe entstehe nun durch den Neubau das Herzstück der Landespolizei - das Logistik- und Lagezentrum. 26,4 Millionen Euro hat das neue Polizeirevier das Land gekostet. „Sicherheit kostet“, kommentiert Blenke.
Das Gebäude der ehemaligen Seifenfirma Wolff & Sohn wurde aufwendig generalsaniert. Aufgrund des Denkmalschutzes mussten diverse historische Elemente erhalten bleiben, unter anderem das Treppenhaus, sowie der dazugehörige, bereits zugemauerte, Aufzug.
Montag, 13. Oktober, 12 Uhr:
Karlsruhe feiert Polizei-Neubau. Zu den Feierlichkeiten am 13. Oktober, wird unter anderem der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl erwartet.
Der neue Gebäudekomplex ist seit einigen Wochen das Zuhause des modernsten Führungs- und Lagezentrums der Polizei in Baden-Württemberg. Auch der Führungs- und Einsatzstab des Präsidiums arbeitet dort bereits. In naher Zukunft werden außerdem weitere Abteilungen der Kriminalpolizei Karlsruhe in das Gebäude einziehen.
Wo ist der Neubau? Wieso ist es das modernste Führungs- und Lagezentrum? Sehr dürftiger "Artikel".
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden