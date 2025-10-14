Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Polizeipräsidium Karlsruhe feiert Eröffnung und erweitert Kriminalpolizei

Karlsruhe

„Früher Seife, heute Sicherheit“ – Karlsruher Polizei feiert Einzug in Hightech-Zentrale

Caren Denner, die Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Karlsruhe, eröffnete die Feierlichkeiten in der Durlacher Allee.
Von Katharina Peifer
|
    • |
    • |
    • |
    Eröffnung Neubau Polizeipräsidium Karlsruhe am 13. Oktober 2025.
    Eröffnung Neubau Polizeipräsidium Karlsruhe am 13. Oktober 2025. Foto: Thomas Riedel

    Aktualisierung, 16 Uhr: Neues Polizeirevier kostet 26,4 Millionen Euro

    Der zu erwartende Ehrengast, der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl musste vorzeitig absagen. Ersetzt wurde er von Staatssekretär Thomas Blenke.

    Eröffnung Neubau Polizeipräsidium Karlsruhe am 13. Oktober 2025.
    Eröffnung Neubau Polizeipräsidium Karlsruhe am 13. Oktober 2025. Foto: Thomas Riedel

    „Früher wurde hier Seife hergestellt, heute produzieren wir Sicherheit“, sagt der Staatssekretär. In Karlsruhe entstehe nun durch den Neubau das Herzstück der Landespolizei - das Logistik- und Lagezentrum. 26,4 Millionen Euro hat das neue Polizeirevier das Land gekostet. „Sicherheit kostet“, kommentiert Blenke.

    Eröffnung Neubau Polizeipräsidium Karlsruhe am 13. Oktober 2025.
    Eröffnung Neubau Polizeipräsidium Karlsruhe am 13. Oktober 2025. Foto: Thomas Riedel

    Das Gebäude der ehemaligen Seifenfirma Wolff & Sohn wurde aufwendig generalsaniert. Aufgrund des Denkmalschutzes mussten diverse historische Elemente erhalten bleiben, unter anderem das Treppenhaus, sowie der dazugehörige, bereits zugemauerte, Aufzug.

    Eröffnung Neubau Polizeipräsidium Karlsruhe am 13. Oktober 2025.
    Eröffnung Neubau Polizeipräsidium Karlsruhe am 13. Oktober 2025. Foto: Thomas Riedel

    Montag, 13. Oktober, 12 Uhr:

    Karlsruhe feiert Polizei-Neubau. Zu den Feierlichkeiten am 13. Oktober, wird unter anderem der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl erwartet.

    Eröffnung Neubau Polizeipräsidium Karlsruhe am 13. Oktober 2025.
    Eröffnung Neubau Polizeipräsidium Karlsruhe am 13. Oktober 2025. Foto: Thomas Riedel

    Der neue Gebäudekomplex ist seit einigen Wochen das Zuhause des modernsten Führungs- und Lagezentrums der Polizei in Baden-Württemberg. Auch der Führungs- und Einsatzstab des Präsidiums arbeitet dort bereits. In naher Zukunft werden außerdem weitere Abteilungen der Kriminalpolizei Karlsruhe in das Gebäude einziehen.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Carl Schill

    Wo ist der Neubau? Wieso ist es das modernste Führungs- und Lagezentrum? Sehr dürftiger "Artikel".

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden