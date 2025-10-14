Busse im Visier: Polizei zählt 31 Verstöße bei Großkontrolle auf der A5 bei Karlsruhe

Aktualisierung Montag, 19 Uhr: Polizei zählt 31 Verstöße

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemeldung erklären, haben am Sonntag bei 18 überprüften Fahrzeugen 31 Einzelverstöße festgestellt werden können. Etwa 60 Einsatzkräfte führten am Sonntag zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr eine Großkontrolle mit dem Schwerpunkt „Kraftomnibusse“ an der A5 Höhe Karlsruhe-Durlach durch.

Bei den gezielten Kontrollen der technischen Einrichtungen und dem Transport von möglichen illegalen oder gestohlenen Waren lag das Augenmerk insbesondere auf den Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten. Neben technischen Mängeln an Bremsanlagen und der Bereifung beanstandeten die Kontrollkräfte zehn Mal falsch dokumentierte Arbeitszeiten, die Bußgelder bei den Fahrern und den Unternehmen nach sich ziehen.

Ein Reisebus wurde gepfändet

Sicherheitsleistungen in Höhe von etwa 12.500 Euro wurden einbehalten und drei Busse durften nicht weiterfahren. Ein Reisebus wurde wegen ausstehender Steuerschulden in Höhe von zirka 114.000 Euro vom Hauptzollamt Karlsruhe gepfändet.

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe wurde bei den Maßnahmen von Beamten der Polizeipräsidien Pforzheim und Offenburg, sowie von Polizeikräften aus Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz unterstützt. Weiterhin waren fachkundige Beamte der Bundespolizei Karlsruhe und des Hauptzollamtes Karlsruhe an der Großkontrolle beteiligt. Darüber hinaus wirkten Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Landratsämter Karlsruhe, Calw und Rastatt sowie ein Sachverständiger des TÜV Südwest unterstützend mit.

Ursprungsmeldung Sonntag, 20.48 Uhr

Am Sonntag, 12. Oktober, fand eine großangelegte Verkehrskontrolle der Karlsruher Verkehrspolizei statt. Kontrolliert wurden vor allem Reisebusse, national wie international. Für die Kontrollen arbeitete die Verkehrspolizei mit verschiedenen Behörden zusammen, erklärt Rüdiger Heiler, Leiter der Kontrollstelle, gegenüber ka-news: die Landespolizeien aus Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz, der Zoll und die Bundespolizei.

Am 12. Oktober führte die Polizei auf der A5 eine Kontrolle durch. Foto: Thomas Riedel

Ein Bus wurde schon erwischt

Um 9 Uhr morgens haben die Kontrollen begonnen und gingen bis 18 Uhr. „Bis jetzt wurden noch wenige Busse zur Kontrolle geführt“, erklärte Heiler gegen 10 Uhr, „aber einen Volltreffer hatten wir schon.“

Rüdiger Heiler, Leiter der Kontrollstelle Foto: Thomas Riedel

Bei der Überprüfung eines Busses stellte sich heraus, dass das Busunternehmen Steuerschulden von über 100.000 Euro beim hessischen Finanzamt hat. Der Bus wurde von den Beamten verpfändet und die Reisegäste wurden zur nächsten Bushaltestelle gebracht.

Dieser Artikel wurde nachträglich aktualisiert.