Polizeikontrolle auf der A5: Polizei und Zoll ziehen Busse aus dem Verkehr.

Karlsruhe

Polizeikontrolle auf der A5: Polizei und Zoll ziehen Busse aus dem Verkehr

Großkontrolle auf der A5: Polizei und Zoll überprüfen Reisebusse. Am Morgen konnten sie einen verschuldeten Bus aus dem Verkehr ziehen.
Von Yannick Antritter
    Am 12. Oktober führte die Polizei auf der A5 eine Kontrolle durch.
    Am 12. Oktober führte die Polizei auf der A5 eine Kontrolle durch. Foto: Thomas Riedel

    Am Sonntag, 12. Oktober, fand eine großangelegte Verkehrskontrolle der Karlsruher Verkehrspolizei statt. Kontrolliert wurden vor allem Reisebusse, national wie international. Für die Kontrollen arbeitete die Verkehrspolizei mit verschiedenen Behörden zusammen, erklärt Rüdiger Heiler, Leiter der Kontrollstelle, gegenüber ka-news: die Landespolizeien aus Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz, der Zoll und die Bundespolizei.

    
    

    Ein Bus wurde schon erwischt

    Um 9 Uhr morgens haben die Kontrollen begonnen und gingen bis 18 Uhr. „Bis jetzt wurden noch wenige Busse zur Kontrolle geführt“, erklärte Heiler gegen 10 Uhr, „aber einen Volltreffer hatten wir schon.“

    Rüdiger Heiler, Leiter der Kontrollstelle
    Rüdiger Heiler, Leiter der Kontrollstelle Foto: Thomas Riedel

    Bei der Überprüfung eines Busses stellte sich heraus, dass das Busunternehmen Steuerschulden von über 100.000 Euro beim hessischen Finanzamt hat. Der Bus wurde von den Beamten verpfändet und die Reisegäste wurden zur nächsten Bushaltestelle gebracht.

    Ein Fazit der Polizei steht noch aus.

