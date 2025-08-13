Angriff im Karlsruher Bärenweg: 57-Jähriger bei Streit schwer verletzt

Aktualisierung, 13. August, 11.25 Uhr: Zeugenaufruf bisher ohne Erfolg

Einen Tag nach dem Angriff auf einen 57-Jährigen in Neureut konnte die Polizei noch keine neuen Erkenntnisse zu dem Vorfall gewinnen. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage von ka-news. Der Zeugenaufruf hat bislang keine hilfreichen Hinweise ergeben. Auch der von der Polizei gesuchte ältere Zeuge konnte noch nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei bittet weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0721 666 5555 entgegen.

12. August, 13.10 Uhr: Polizei sucht nach Zeugen

In einer weiteren Pressemitteilung bittet die Polizei nun um die Hilfe der Öffentlichkeit. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich der Tatverdächtige und das Opfer kurz vor der Tat im Bereich eines Supermarktes in Neureut aufgehalten haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, die sich am Supermarkt in der Georg-Büchner-Straße aufgehalten haben.

Polizei sucht nach Spuren Foto: Thomas Riedel

Insbesondere wird ein etwa 1,70 m großer älterer Mann mit kurzer Hose, beige-braun gestreiftem Hemd und Wanderrucksack dringend als Zeuge gesucht. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 entgegen.

12. August, 11.50 Uhr: 57-Jähriger nach Streit schwer verletzt

Nach Angaben der Karlsruher Polizei gerieten ein 28-Jähriger und ein 57-Jähriger gegen 10 Uhr aneinander. Dabei soll der jüngere Mann mit einem spitzen Gegenstand mehrfach auf den Oberkörper seines Gegenübers eingestochen haben und diesen schwer verletzt haben.

Polizei auf Spurensuche an der Haltestelle Bärenweg Foto: Thomas Riedel

Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Bereich um die Haltestelle Bärenweg bleibt derzeit für Spurensicherungsmaßnahmen gesperrt.

Polizei auf Spurensuche an der Haltestelle Bärenweg Foto: Thomas Riedel