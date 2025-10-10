Karlsruhe-Durlach: Falsche Polizeibeamte tricksen Frau aus – Festnahme bei Goldübergabe

Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe nahmen Einsatzkräfte am Donnerstag in Karlsruhe-Durlach zwei Verdächtige fest. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, mehrfach Geld durch Betrug erlangt zu haben. Der zuständige Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Festnahmen in Karlsruhe-Durlach

Unbekannte Dritte nahmen bereits im Mai 2025 über einen Messenger-Dienst Kontakt zu einer 49-jährigen Geschädigten auf und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie behaupteten, die Kontodaten der Frau seien einem Betrüger-Netzwerk zuzuordnen. Unter dem Vorwand drohender Haft forderten sie mehrere Kautionszahlungen in sechsstelliger Höhe. Die 49-Jährige überwies zunächst Geld und wandte sich später wegen weiterer Forderungen an die Polizei Karlsruhe.

Die Kontaktpersonen standen nach jetzigem Stand mit den später Festgenommenen in Verbindung. Im weiteren Verlauf verabredeten die Täter eine Übergabe von Goldbarren. Polizeikräfte griffen am Donnerstag, 9. Oktober 2025, gegen 13.30 Uhr in der Raiherwiesenstraße ein und nahmen eine 35-Jährige und einen 33-Jährigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ordnete der Haftrichter am Freitag, 10. Oktober 2025, Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Bandenbetrugs an.

