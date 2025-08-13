Polizeieinsatz in der Karlsruher Oststadt: Verdacht auf Schusswaffe

Aktualisierung, 13. August, 11.25 Uhr: Ermittlungen eingeleitet

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der ka-news-Redaktion mitteilte, wurde die Druckluftwaffe sichergestellt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Weitere Details konnte die Polizei bislang nicht nennen.

12. August, 16 Uhr: Polizeieinsatz in der Oststadt

Das bestätigte ein Sprecher der Karlsruher Polizei gegenüber ka-news.de. Mehrere Streifenwagen waren gegen 15.30 Uhr im Einsatz, um dem Verdacht nachzugehen. Bei der Durchsuchung des Zimmers des Mannes fanden die Beamten tatsächlich eine Waffe. Es handelte sich um eine Druckluftwaffe, die von der Polizei sichergestellt wurde.

Icon vergrößern Polizeieinsatz in Karlsruhe am 12. August Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Polizeieinsatz in Karlsruhe am 12. August Foto: Thomas Riedel