Polizei entdeckt Druckluftwaffe bei Einsatz in Karlsruher Oststadt

Karlsruhe

Polizeieinsatz in der Karlsruher Oststadt: Verdacht auf Schusswaffe

Am Dienstag, 12. August, kam es in der Karlsruher Oststadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) stand im Verdacht, eine Schusswaffe zu besitzen.
Von Marius Nann
    Polizeieinsatz Karlsruhe 12. August
    Polizeieinsatz Karlsruhe 12. August Foto: Thomas Riedel

    Aktualisierung, 13. August, 11.25 Uhr: Ermittlungen eingeleitet

    Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der ka-news-Redaktion mitteilte, wurde die Druckluftwaffe sichergestellt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Weitere Details konnte die Polizei bislang nicht nennen.

    12. August, 16 Uhr: Polizeieinsatz in der Oststadt

    Das bestätigte ein Sprecher der Karlsruher Polizei gegenüber ka-news.de. Mehrere Streifenwagen waren gegen 15.30 Uhr im Einsatz, um dem Verdacht nachzugehen. Bei der Durchsuchung des Zimmers des Mannes fanden die Beamten tatsächlich eine Waffe. Es handelte sich um eine Druckluftwaffe, die von der Polizei sichergestellt wurde.

    Polizeieinsatz in Karlsruhe am 12. August
    Polizeieinsatz in Karlsruhe am 12. August Foto: Thomas Riedel
