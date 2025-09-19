Nach Vandalismus: Karlsruher Pyramide glänzt wieder
Karlsruhe
Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag, 18. September, zwei Schriftzüge sowie ein Totenkopfsymbol in leuchtender Neonfarbe auf die Pyramide am Marktplatz gesprüht. Inzwischen wurde sie gereinigt.
Die Schriftzüge und der Totenkopf wurden inzwischen entfernt und die Pyramide ist wieder sauber.
Mehrere Tausend Euro Schaden
Nach bisherigen Ermittlungsstand der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 22 und 7 Uhr von Mittwoch, 17. September, auf Donnerstag, 18. September. Die Täter besprühten die Nordseite der Pyramide. Offenbar verwendeten sie dafür eine Schablone. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Sachschaden mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3311 zu melden.
