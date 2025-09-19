Logo ka-news.de
Nach Vandalismus: Karlsruher Pyramide glänzt wieder

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag, 18. September, zwei Schriftzüge sowie ein Totenkopfsymbol in leuchtender Neonfarbe auf die Pyramide am Marktplatz gesprüht. Inzwischen wurde sie gereinigt.
Von Franziska Gebhard
    Nach dem Vandalismus wurde die Pyramide nun gereinigt. Foto: Emelie Stump

    19. September: Pyramide wurde geputzt

    Die Schriftzüge und der Totenkopf wurden inzwischen entfernt und die Pyramide ist wieder sauber.

    Die Pyramide erstrahlt in neuem Glanz. Foto: Emelie Stump
    Die Pyramide erstrahlt in neuem Glanz. Foto: Emelie Stump

    Mehrere Tausend Euro Schaden

    Nach bisherigen Ermittlungsstand der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 22 und 7 Uhr von Mittwoch, 17. September, auf Donnerstag, 18. September. Die Täter besprühten die Nordseite der Pyramide. Offenbar verwendeten sie dafür eine Schablone. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Sachschaden mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3311 zu melden.

    Zwei Schriftzüge und ein Totenkopf „zieren“ die Karlsruher Pyramide. Foto: Thomas Riedel

    Zwei Schriftzüge und ein Totenkopfsymbol

    Beschmierte Pyramide in Karlsruhe am 18. September Foto: Thomas Riedel
    Beschmierte Pyramide in Karlsruhe am 18. September Foto: Thomas Riedel
    Beschmierte Pyramide Marktplatz Karlsruhe 18. September 2025 Foto: Thomas Riedel
