Nach Feuer in Malscher Kaufhaus: Polizei vermutet technischer Defekt

Aktualisierung, 27. August, 8.42 Uhr:

Der Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich, so ein Sprecher der Polizei gegenüber ka-news. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor.

26. August, 16.30 Uhr:

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brach das Feuer gegen 14.30 Uhr in einem Textildiscounter aus. Der Dachstuhl des Gebäudes stand zeitweise in Vollbrand. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Bereich des Brandortes. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

26. August, 15.03 Uhr:

Derzeit liegen den Einsatzkräften keine Informationen über verletzte Personen vor. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen – Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz