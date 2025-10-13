Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Motorradunfall bei Karlsruhe auf B3 endet tödlich

Polizeibericht aus Weingarten (Baden)

Weingarten: Tödlicher Motorradunfall auf der B3 bei Karlsruhe

Tödlicher Motorradunfall auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten. Ein 68-Jähriger stirbt, eine 66-Jährige wird lebensgefährlich verletzt.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Tödlicher Unfall auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten am 12. Oktober 2025.
    Tödlicher Unfall auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten am 12. Oktober 2025. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe kam es am Sonntagabend, 12. Oktober, auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Autofahrerin bog vom Landwirtschaftsbetrieb Gut Werrabronn auf die Bundesstraße ein und missachtete die Vorfahrt eines Motorrads. Der 68-jährige Fahrer des Motorrads prallte gegen den Pkw und verstarb noch an der Unfallstelle.

    Tödlicher Unfall auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten am 12. Oktober 2025.
    Tödlicher Unfall auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten am 12. Oktober 2025. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    Vollsperrung bis 23 Uhr

    Die 66-jährige Mitfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Für die Unfallaufnahme blieb die B3 bis etwa 23 Uhr voll gesperrt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Der Sachschaden liegt bei rund 35.000 Euro. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

    Tödlicher Unfall auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten am 12. Oktober 2025.
    Tödlicher Unfall auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten am 12. Oktober 2025. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden