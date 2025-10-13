Weingarten: Tödlicher Motorradunfall auf der B3 bei Karlsruhe

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe kam es am Sonntagabend, 12. Oktober, auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Autofahrerin bog vom Landwirtschaftsbetrieb Gut Werrabronn auf die Bundesstraße ein und missachtete die Vorfahrt eines Motorrads. Der 68-jährige Fahrer des Motorrads prallte gegen den Pkw und verstarb noch an der Unfallstelle.

Vollsperrung bis 23 Uhr

Die 66-jährige Mitfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Für die Unfallaufnahme blieb die B3 bis etwa 23 Uhr voll gesperrt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Der Sachschaden liegt bei rund 35.000 Euro. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

