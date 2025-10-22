Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Messerverbotszonen Karlsruhe: Neue Regeln für Amalienstraße und Marktplatz

Karlsruhe

Trotz sinkender Kriminalität: Karlsruhe plant Messerverbotszonen

Karlsruhe zieht Konsequenzen: Rund um die Amalienstraße und den Marktplatz sollen künftig Messerverbotszonen entstehen. Beide Orte gelten laut Polizei als „gefährlich“.
Von Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Paul Zinken/dpa

    „Gefährliche Hotspots“ an Marktplatz und Amalienstraße

    Trotz des Rückganges der Straftaten in Karlsruhe „gebe es Hotspots, an welchen ein Messerverbot angebracht sei“, so ein Sprecher der Stadt gegenüber ka-news.

    Die Stadtverwaltung hält es für sinnvoll, Messerverbotszonen an Orten einzurichten, die die Polizei bereits als „gefährlich“ einstuft. Dort dürfe ohnehin intensiver kontrolliert werden.

    Waffengesetz erlaube anlasslose Kontrollen

    Mit einem Messerverbot hätten die Einsatzkräfte noch mehr Möglichkeiten, gezielt einzuschreiten. Seit Kurzem erlaubt der § 42c Waffengesetz (WaffG) auch anlasslose Kontrollen in eingerichteten Waffenverbotszonen.

    Die Verordnung werde derzeit erstellt. Ein konkreter Zeitpunkt für den Erlass sei noch nicht bestimmt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden