Trotz sinkender Kriminalität: Karlsruhe plant Messerverbotszonen

„Gefährliche Hotspots“ an Marktplatz und Amalienstraße

Trotz des Rückganges der Straftaten in Karlsruhe „gebe es Hotspots, an welchen ein Messerverbot angebracht sei“, so ein Sprecher der Stadt gegenüber ka-news.

Die Stadtverwaltung hält es für sinnvoll, Messerverbotszonen an Orten einzurichten, die die Polizei bereits als „gefährlich“ einstuft. Dort dürfe ohnehin intensiver kontrolliert werden.

Waffengesetz erlaube anlasslose Kontrollen

Mit einem Messerverbot hätten die Einsatzkräfte noch mehr Möglichkeiten, gezielt einzuschreiten. Seit Kurzem erlaubt der § 42c Waffengesetz (WaffG) auch anlasslose Kontrollen in eingerichteten Waffenverbotszonen.

Die Verordnung werde derzeit erstellt. Ein konkreter Zeitpunkt für den Erlass sei noch nicht bestimmt.