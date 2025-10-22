ZeitGenuss Festival unter dem Motto „bring your own reality“

ZeitGenuss 2025 ist ein Plädoyer dafür, die Vielheit nicht nur auszuhalten, sondern gemeinsam zu feiern. Die eigene Lebensrealität – geprägt von Herkunft, Erfahrung und Wahrnehmung – soll dabei nicht an der Garderobe abgegeben, sondern mitten ins Geschehen eingebracht werden: als Frage, als Haltung, als Geschichte, als Klang.

Die insgesamt 21 Konzerte und Performances finden im öffentlichen Raum und über die Stadt verteilt statt: im Tollhaus, dem ZKM, der Orangerie der Staatlichen Kunsthalle, der Musikhochschule, der Stadtkirche sowie an ausgewählten Orten der Innenstadt und Fußgängerzone. Dabei werden hybride Räume und Identitäten, das Zusammenspiel von Mensch und Maschine sowie Manipulationen der Wahrnehmung befragt - ebenso wie analoge Formen und Orte der Begegnung, Körperlichkeit und Kommunikation. Als besonderes Highlight und als Einladung zu einem sehr persönlichen Musikerleben wird für die Festival-Tage ein transparentes Kuppelzelt auf dem Karlsruher Marktplatz errichtet. Das Zelt bietet Platz für eine*n Musiker*in und eine*n Zuhörer*in und wird für eine Stunde am Tag mit fünf 1:1-Konzerten bespielt.

Für die Abendveranstaltungen treffen Uraufführungen und klassische Musik des 20. und 21. Jahrhunderts auf Künstler*innen an der Schnittstelle von Sound, Wort, Medienkunst und Tanz. Die freie Musikszene der Stadt wurde mit einem Open Call eingeladen, das Programm mitzugestalten und weiter zu öffnen.

Better me Foto: Simona Bednarek

ZeitGenuss ist überwiegend kostenlos. Nur für die Veranstaltung „wunden“ fällt ein Eintrittspreis an. Alle anderen Programmpunkte können kostenfrei besucht werden.

Das komplette Programm kann auf der Website des Kulturbüros eingesehen werden.

Geschichte des Festivals

ZeitGenuss – das Festival für Musik unserer Zeit wurde 2013 von der Stadt und der Hochschule für Musik Karlsruhe begründet und fand zunächst jährlich statt. Seit 2021 kann man es alle zwei Jahre erleben. Das Kulturbüro ist dabei Initiator, Organisator und Mittelgeberin.

Zeitgenössische Musik bedeutet bisher für viele Menschen große Hürden. Diese Hürden möchten wir überwinden, die Hand reichen, vermitteln – zu den Komponist*innen unserer Zeit.

