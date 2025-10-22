Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Kultur in Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

ZeitGenuss Festival 2025

Kultur in Karlsruhe | Kulturbüro

ZeitGenuss Festival unter dem Motto „bring your own reality“

PARTNER DES MONATS – “bring your own reality” – unter diesem Motto öffnet das Musikfestival ZeitGenuss – Festival für Musik unserer Zeit der Stadt Karlsruhe 2025 einen Raum für Begegnung und Perspektivenvielfalt. In einer Gegenwart, die von gesellschaftlichen Spannungen, multiplen Wahrheiten, Künstlicher Intelligenz und erstarkendem Rechtspopulismus geprägt ist, lädt das Festival dazu ein, Integrität und Gemeinsinn künstlerisch zu verhandeln – offen, diskursiv und sinnlich erfahrbar.
Von Partner - Kultur in Karlsruhe
    • |
    • |
    wunden
    wunden Foto: Ben Rentz

    ZeitGenuss 2025 ist ein Plädoyer dafür, die Vielheit nicht nur auszuhalten, sondern gemeinsam zu feiern. Die eigene Lebensrealität – geprägt von Herkunft, Erfahrung und Wahrnehmung – soll dabei nicht an der Garderobe abgegeben, sondern mitten ins Geschehen eingebracht werden: als Frage, als Haltung, als Geschichte, als Klang.

    Die insgesamt 21 Konzerte und Performances finden im öffentlichen Raum und über die Stadt verteilt statt: im Tollhaus, dem ZKM, der Orangerie der Staatlichen Kunsthalle, der Musikhochschule, der Stadtkirche sowie an ausgewählten Orten der Innenstadt und Fußgängerzone. Dabei werden hybride Räume und Identitäten, das Zusammenspiel von Mensch und Maschine sowie Manipulationen der Wahrnehmung befragt - ebenso wie analoge Formen und Orte der Begegnung, Körperlichkeit und Kommunikation. Als besonderes Highlight und als Einladung zu einem sehr persönlichen Musikerleben wird für die Festival-Tage ein transparentes Kuppelzelt auf dem Karlsruher Marktplatz errichtet. Das Zelt bietet Platz für eine*n Musiker*in und eine*n Zuhörer*in und wird für eine Stunde am Tag mit fünf 1:1-Konzerten bespielt.

    Für die Abendveranstaltungen treffen Uraufführungen und klassische Musik des 20. und 21. Jahrhunderts auf Künstler*innen an der Schnittstelle von Sound, Wort, Medienkunst und Tanz. Die freie Musikszene der Stadt wurde mit einem Open Call eingeladen, das Programm mitzugestalten und weiter zu öffnen.

    Better me
    Better me Foto: Simona Bednarek

    ZeitGenuss ist überwiegend kostenlos. Nur für die Veranstaltung „wunden“ fällt ein Eintrittspreis an. Alle anderen Programmpunkte können kostenfrei besucht werden.

    Das komplette Programm kann auf der Website des Kulturbüros eingesehen werden.

    Geschichte des Festivals

    ZeitGenuss – das Festival für Musik unserer Zeit wurde 2013 von der Stadt und der Hochschule für Musik Karlsruhe begründet und fand zunächst jährlich statt. Seit 2021 kann man es alle zwei Jahre erleben. Das Kulturbüro ist dabei Initiator, Organisator und Mittelgeberin. 

    Zeitgenössische Musik bedeutet bisher für viele Menschen große Hürden. Diese Hürden möchten wir überwinden, die Hand reichen, vermitteln – zu den Komponist*innen unserer Zeit. 

    Sie möchten mehr Infos über die Kultur in Karlsruhe?

    Webseite!

    Newsletter abonnieren!

    Instagram und facebook!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden