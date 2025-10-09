Brandaktuelles Klassenzimmerstück „Der Entstörer“ feiert Premiere

Zum Inhalt des Stücks:
Jonas ist sich sicher: Er wird gejagt. Denn er glaubt, die Wahrheit über 5G, Bill Gates, Impfungen und Aliens zu kennen. Sein Umfeld reagiert zunehmend verstört. Jonas verliert sich nach und nach zwischen Verfolgungsangst und Einsamkeit… Das berührende Stück wirft die Frage auf: Woran und wem glauben wir?
Dauer: 2 Schulstunden (90 Minuten), inklusive Nachbesprechung.
Regie: Rob Doornbos, Theaterland
Schauspiel: Pascal Grupe
Die Produktion wird gefördert von der Stadt Karlsruhe und vom Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Feste Termine:
Montag, 20.10. um 17 Uhr: Lehrersichtveranstaltung im Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe Dienstag, 21.10. im Helmholtz-Gymnasium (Schulintern)
Die Plätze für die Lehrersichtveranstaltung sind auf ca. 30 begrenzt, um Anmeldung wird gebeten.
Info und Buchung des Stücks im Klassenzimmer über das Büro des Theaterland: Tel. 0721/1803663, info@theaterland.de
Buchungen im Klassenzimmer sind ab 22.10.2025 möglich.
Sie möchten mehr Infos über die Kultur in Karlsruhe?
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden