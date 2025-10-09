Logo ka-news.de
Brandaktuelles Klassenzimmerstück „Der Entstörer“ feiert Premiere

PARTNER DES MONATS – Mit „Der Entstörer“ von Ursula Kohlert feiert ganz bald eine Kooperation von Theaterland und Sandkorn Premiere, die für Jugendliche ab 14 Jahren oder der achten Klasse das Thema Fake News und Verschwörungserzählungen anschaulich auf die Bühne bringt.
Von Partner - Kultur in Karlsruhe
    • |
    • |
    • |
    Theaterland
    Theaterland Foto: KTG - Karlsruhe Tourismus GmbH

    Zum Inhalt des Stücks:

    Jonas ist sich sicher: Er wird gejagt. Denn er glaubt, die Wahrheit über 5G, Bill Gates, Impfungen und Aliens zu kennen. Sein Umfeld reagiert zunehmend verstört. Jonas verliert sich nach und nach zwischen Verfolgungsangst und Einsamkeit… Das berührende Stück wirft die Frage auf: Woran und wem glauben wir?

    Dauer: 2 Schulstunden (90 Minuten), inklusive Nachbesprechung.

    Regie: Rob Doornbos, Theaterland
    Schauspiel: Pascal Grupe

    Die Produktion wird gefördert von der Stadt Karlsruhe und vom Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

    Theaterland
    Theaterland Foto: KTG - Karlsruhe Tourismus GmbH

    Feste Termine:

    Montag, 20.10. um 17 Uhr: Lehrersichtveranstaltung im Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe Dienstag, 21.10. im Helmholtz-Gymnasium (Schulintern)

    Die Plätze für die Lehrersichtveranstaltung sind auf ca. 30 begrenzt, um Anmeldung wird gebeten.

    Info und Buchung des Stücks im Klassenzimmer über das Büro des Theaterland: Tel. 0721/1803663, info@theaterland.de

    Buchungen im Klassenzimmer sind ab 22.10.2025 möglich.

    Theaterland
    Theaterland Foto: KTG - Karlsruhe Tourismus GmbH

