Brandaktuelles Klassenzimmerstück „Der Entstörer“ feiert Premiere

Zum Inhalt des Stücks:

Jonas ist sich sicher: Er wird gejagt. Denn er glaubt, die Wahrheit über 5G, Bill Gates, Impfungen und Aliens zu kennen. Sein Umfeld reagiert zunehmend verstört. Jonas verliert sich nach und nach zwischen Verfolgungsangst und Einsamkeit… Das berührende Stück wirft die Frage auf: Woran und wem glauben wir?

Dauer: 2 Schulstunden (90 Minuten), inklusive Nachbesprechung.

Regie: Rob Doornbos, Theaterland

Schauspiel: Pascal Grupe

Die Produktion wird gefördert von der Stadt Karlsruhe und vom Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Icon vergrößern Theaterland Foto: KTG - Karlsruhe Tourismus GmbH Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Theaterland Foto: KTG - Karlsruhe Tourismus GmbH

Feste Termine:

Montag, 20.10. um 17 Uhr: Lehrersichtveranstaltung im Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe Dienstag, 21.10. im Helmholtz-Gymnasium (Schulintern)

Die Plätze für die Lehrersichtveranstaltung sind auf ca. 30 begrenzt, um Anmeldung wird gebeten.

Info und Buchung des Stücks im Klassenzimmer über das Büro des Theaterland: Tel. 0721/1803663, info@theaterland.de

Buchungen im Klassenzimmer sind ab 22.10.2025 möglich.

Icon vergrößern Theaterland Foto: KTG - Karlsruhe Tourismus GmbH Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Theaterland Foto: KTG - Karlsruhe Tourismus GmbH

Sie möchten mehr Infos über die Kultur in Karlsruhe?

Webseite!

Newsletter abonnieren!

Instagram und facebook!