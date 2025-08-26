Logo ka-news.de
Bildungszentrum Roncalli-Forum 2025

Kultur in Karlsruhe | Bildungszentrum Roncalli-Forum

Kunst trifft Debatte, Bildung trifft Erlebnis – ZKM x Roncalli-Forum

PARTNER DES MONATS – Bildungszentrum Roncalli-Forum: Führung durchs ZKM mit dem Roncalli-Forum: Als Ort für Erwachsenenbildung bietet das Roncalli-Forum Kurse, Seminare und Vorträge zu Kunst, Theologie, Literatur, Politik, Gesundheit, Kommunikation und Nachhaltigkeit an. Im September geht es ins ZKM zur exklusiven Führung durch die neue Sammlung „The Story That Never Ends“ und zwar am 05. September! Philosophisch, interaktiv und gesellschaftlich relevant. Jetzt anmelden!
Von Jana Kultur in Karlsruhe
    • |
    • |
    • |
    ZKM - The Story That Never Ends2
    ZKM - The Story That Never Ends2 Foto: Jana Schmeckenbecher

    Das Roncalli-Forum Karlsruhe ist bekannt für seine Veranstaltungsreihen zu Politik, Religion, Kultur und Gesellschaft. Am 05. September 2025 veranstaltet es nun zusammen mit dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien eine exklusive dialogischen Führung durch die Ausstellung „The Story That Never Ends – Die Sammlung des ZKM“.

    The Story That Never Ends - ZKM
    The Story That Never Ends - ZKM Foto: Jana Schmeckenbecher

    Die Ausstellung „The Story That Never Ends“ im ZKM

    Die Ausstellung beleuchtet anhand künstlerischer Positionen die Entwicklungen digitaler und technologiebasierter Kunst von den 1960ern bis heute. Unter dem Titel „The Story That Never Ends“ wird deutlich: Kunst im 21. Jahrhundert erzählt keine abgeschlossenen Geschichten mehr – sondern begleitet gesellschaftliche Prozesse, kritisiert, kommentiert und experimentiert mit den Möglichkeiten der Gegenwart.

    Roncalli-Forum Karlsruhe
    Roncalli-Forum Karlsruhe Foto: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

    Das Roncalli-Forum als Bildungszentrum für Erwachsene

    Das Roncalli-Forum, eine Bildungseinrichtung der katholischen Erwachsenenbildung, wobei es mit Veranstaltungen wie diesen, Kultur und gesellschaftliche Bildung auf spannende Weise zusammenbringt. Die Teilnehmer:innen erwartet nicht nur eine kunsthistorische Einführung, sondern auch Impulse zur ethischen und gesellschaftlichen Bedeutung von Technologie und Medien im 21. Jahrhundert.

    Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.
    Infos & Anmeldung unter:
    ?? www.roncalli-forum.de/alle-angebote

