Kunst trifft Debatte, Bildung trifft Erlebnis – ZKM x Roncalli-Forum

Das Roncalli-Forum Karlsruhe ist bekannt für seine Veranstaltungsreihen zu Politik, Religion, Kultur und Gesellschaft. Am 05. September 2025 veranstaltet es nun zusammen mit dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien eine exklusive dialogischen Führung durch die Ausstellung „The Story That Never Ends – Die Sammlung des ZKM“.
Die Ausstellung „The Story That Never Ends“ im ZKM
Die Ausstellung beleuchtet anhand künstlerischer Positionen die Entwicklungen digitaler und technologiebasierter Kunst von den 1960ern bis heute. Unter dem Titel „The Story That Never Ends“ wird deutlich: Kunst im 21. Jahrhundert erzählt keine abgeschlossenen Geschichten mehr – sondern begleitet gesellschaftliche Prozesse, kritisiert, kommentiert und experimentiert mit den Möglichkeiten der Gegenwart.
Das Roncalli-Forum als Bildungszentrum für Erwachsene
Das Roncalli-Forum, eine Bildungseinrichtung der katholischen Erwachsenenbildung, wobei es mit Veranstaltungen wie diesen, Kultur und gesellschaftliche Bildung auf spannende Weise zusammenbringt. Die Teilnehmer:innen erwartet nicht nur eine kunsthistorische Einführung, sondern auch Impulse zur ethischen und gesellschaftlichen Bedeutung von Technologie und Medien im 21. Jahrhundert.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.
