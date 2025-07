Karlsruhe klingt – Das Kantorat der Stadtkirche und der 29. Internationale Orgelsommer

Von der Innenstadt in die Welt: Die Evangelische Stadtkirche Karlsruhe am Marktplatz ist nicht nur spiritueller Ankerpunkt, sondern auch ein lebendiges Haus der Musik. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser entfaltet sich hier seit Jahren ein kulturelles Zentrum, das weit über die Stadtgrenzen hinausstrahlt – mit einem musikalischen Programm, das zugleich traditionsbewusst und zukunftsgewandt ist. Der Orgelsommer 2025 ist ein leuchtendes Beispiel dafür.

Icon Vergrößern Steinmeyer-Orgel Ev. Stadtkirche Karlsruhe Foto: Evangelische Kirchenverwaltung Karlsruhe Kantorat der Stadtkirche Karlsruhe Icon Schließen Schließen Steinmeyer-Orgel Ev. Stadtkirche Karlsruhe Foto: Evangelische Kirchenverwaltung Karlsruhe Kantorat der Stadtkirche Karlsruhe

Wenn sich an sechs Sommerabenden Klangkunst aus aller Welt über die Bänke der Ev. Stadtkirche legt, ist wieder Orgelsommer in Karlsruhe. Vom 13. Juli bis 17. August 2025 findet der Internationale Orgelsommer zum 29. Mal statt – und er bleibt, was er immer war: ein Festival der besonderen Art. Organist:innen von internationalem Rang bringen die beiden historischen Orgeln – eine französisch-barocke Rémy-Mahler-Orgel und die romantische Steinmeyer-Orgel – zum Klingen. Diese instrumentale Doppelspitze macht die Stadtkirche zu einem der spannendsten Orgelspielorte im süddeutschen Raum.

Icon Vergrößern Mahler-Orgel_Ev. Stadtkirche Karlsruhe Foto: Sylvia Hellstern Icon Schließen Schließen Mahler-Orgel_Ev. Stadtkirche Karlsruhe Foto: Sylvia Hellstern

Zwischen Klangwelten und Gesprächskultur

Was den Orgelsommer von anderen Konzertreihen unterscheidet, ist nicht nur die musikalische Qualität, sondern auch das Konzept der Zugänglichkeit. Vor jedem Konzert (Beginn 20.30 Uhr) lädt das „Blaue Sofa“ von 19.30 bis 20.00 Uhr zum persönlichen Austausch mit der jeweiligen Organistin oder dem Organisten. Eine Gelegenheit, die Interpret:innen kennenzulernen, mehr über deren Programm zu erfahren – und die emotionale Tür zum Konzertabend schon vor dem ersten Ton zu öffnen.

Ein Streifzug durch Europa – mit Händen und Füßen

Der diesjährige Orgelsommer trägt das Motto „Virtuos mit Hand und Fuß“ – und das ist keineswegs nur metaphorisch gemeint. Wer Organist:innen je beim Spiel beobachtet hat, weiß um die faszinierende Koordination, die dieses Instrument verlangt. Dank Videoübertragung auf Großleinwand wird dieses körperlich-geistige Spiel zum sichtbaren Erlebnis.

Jedes Konzert steht für eine eigene Klangreise:

Giulio Mercati aus Mailand eröffnet am 13. Juli mit Werken von Bach, Duruflé, Vierne und Reger. Er bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung als Solist, Continuospieler und Ensembleleiter mit – und hat schon in der New Yorker St. Patrick’s Cathedral wie auch in Jerusalem konzertiert.

Am 20. Juli folgt Sarah Kim aus Paris. Ihre musikalische Biografie verbindet Köln, Sydney und die großen Kathedralen Europas. Sie kombiniert deutsche und französische Orgelkunst mit ungewohnten Klangfarben von Bartók.

Die Norwegerin Victoria Ulriksen (27. Juli) bringt skandinavische Frische und ein neues Werk von Kåre Nordstoga mit – ihre Auftritte in Amsterdam, Zürich und London machen sie zu einer der spannendsten jungen Organistinnen Europas.

Am 3. August gastiert Suzanne Z’Graggen aus Luzern, die auch als Musikforscherin aktiv ist. Mit einer außergewöhnlichen künstlerischen Biografie und preisgekrönter Vita präsentiert sie u.a. eine Uraufführung des norwegischen Komponisten Eftestøl.

Den 10. August gestaltet Christian-Markus Raiser selbst. Der Hausherr bringt neben Klassikern auch eigene Werke zu Gehör und unterstreicht damit erneut seinen Anspruch, die Kirchenmusik lebendig weiterzuentwickeln. Seit fast drei Jahrzehnten ist Raiser musikalischer Motor der Stadtkirche – und dafür längst über Karlsruhe hinaus ausgezeichnet.

Den Abschluss gestaltet Przemysław Kapitula am 17. August. Der Warschauer Konzertorganist vereint barocke Raffinesse mit polnischer Romantik und bringt Musik von Nowowiejski und Boëllmann mit.

Icon Vergrößern Christian-Markus Raiser Kirchenmusikdirektor in der evangelischen Stadtkirche Karlsruhe Foto: Markus Rauch Icon Schließen Schließen Christian-Markus Raiser Kirchenmusikdirektor in der evangelischen Stadtkirche Karlsruhe Foto: Markus Rauch

29. Internationaler Orgelsommer Karlsruhe📍 Evangelische Stadtkirche Karlsruhe, Marktplatz

?? 13. Juli – 17. August 2025, immer sonntags, 20.30 Uhr

🎟 Tickets: 12 € / ermäßigt 8 €

👉 Infos und Tickets

Du möchtest mehr Infos über die Kultur in Karlsruhe?

Evangelische Stadtkirche Karlsruhe Webseite

Hier kannst Du den monatlichen Newsletter abonnieren

Evangelische Stadtkirche Karlsruhe facebook

Evangelische Stadtkirche Karlsruhe Instagram