Theater unter Bäumen – Open Air: Das marotte-Figurentheater bringt den Sommer zum Spielen

Seit fast 40 Jahren steht das marotte-Figurentheater für kreatives, vielschichtiges und lebendiges Theater in Karlsruhe. Gegründet 1987, hat sich die Spielstätte mit rund 120 Plätzen längst zu einer festen Größe der regionalen und überregionalen Kulturszene entwickelt. Mit jährlich etwa 350 Vorstellungen im eigenen Haus sowie über 300 Gastspielen deutschland- und europaweit gehört die marotte zu den renommiertesten Figurentheatern im deutschsprachigen Raum. Gefördert von der Stadt Karlsruhe und dem Land Baden-Württemberg, setzt das Haus seit jeher auf hohe künstlerische Qualität, originelle Stoffe und eine große Bandbreite an Ausdrucksformen.

Das Besondere an der marotte ist ihre stilistische Vielfalt. Das Repertoire reicht von klassischen Märchenadaptionen über zeitgenössische Kinderbuchstoffe bis hin zu experimentellen Stücken für Erwachsene. Dabei kommen Handpuppen, Marionetten, Tischfiguren, Schattenfiguren und Objekte gleichermaßen zum Einsatz. Die Inszenierungen entstehen meist in enger Zusammenarbeit mit freiberuflichen Figurenspielerinnen, Schauspielerinnen und Musiker*innen. Viele Ensemblemitglieder haben ihre Ausbildung an den renommierten Theaterhochschulen in Stuttgart oder Berlin absolviert und arbeiten auch als Regisseurinnen, Dozentinnen oder an anderen Bühnen.

Icon Vergrößern Puh der Bär Foto: marotte Theater Icon Schließen Schließen Puh der Bär Foto: marotte Theater

Die marotte ist nicht nur ein Theater für Kinder, sondern auch ein Theater mit Haltung. Sie bringt Figuren- und Objekttheater auf Augenhöhe mit anderen performativen Künsten – und zeigt, dass Puppentheater weit mehr ist als Kinderspaß. Dass diese künstlerische Vision erfolgreich ist, zeigt sich nicht zuletzt an der stetig steigenden Publikumszahl und an zahlreichen Auszeichnungen, darunter der 1. Preis beim Internationalen Schattenspielfestival Schwäbisch Gmünd oder Einladungen zu Festivals in Japan, Frankreich, Dänemark und der Schweiz.

Sommertheater in der Waldarena – ein Ort für Fantasie und Gemeinschaft

Was als pandemiebedingte Notlösung begann, ist inzwischen ein fester Termin im Karlsruher Kulturkalender: das Open-Air-Sommertheater der marotte im Waldzentrum. In der idyllischen Waldarena in der Linkenheimer Allee 10 lädt die marotte auch 2025 wieder an allen Sonntagvormittagen der Sommerferien zu Vorstellungen im Freien ein. Auf einer kleinen, naturnahen Bühne mitten im Grünen werden dann die beliebten Figuren des Repertoires lebendig – darunter Michel aus Lönneberga, Pu, der Bär, Furzipups, der kleine Pit Pinguin und viele andere.

Icon Vergrößern Bühne Waldzentrum mit Kindern Foto: marotte Theater Icon Schließen Schließen Bühne Waldzentrum mit Kindern Foto: marotte Theater

Umgeben von Bäumen, mit einem Amphitheater artigen Halbrund als Zuschauerraum, entsteht dort eine einmalige Atmosphäre, die nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene begeistert. Es ist ein Ort, an dem Geschichten unter freiem Himmel erzählt werden – ohne vierte Wand, aber mit viel Nähe zum Publikum. Für die passende Infrastruktur ist gesorgt: Die Anfahrt ist per Bus (Linie 73 ab Europaplatz), Fahrrad oder Auto möglich – wobei letztere Variante durch die begrenzte Zahl an Parkplätzen nur bedingt empfohlen ist. Selbst für Regenwetter ist vorgesorgt: Eine überdachte Ausweichspielstätte auf dem Gelände steht bereit, sodass keine Vorstellung ins Wasser fällt.

Was hier entsteht, ist weit mehr als ein Programmpunkt für Familien: Es ist ein Treffpunkt für Theaterliebhaber*innen, ein Ort der Kulturvermittlung und des Generationendialogs. Theater wird im Waldzentrum zum gemeinsamen Erlebnis, bei dem sich Klein und Groß von der Magie des Spiels verzaubern lassen können.

Theaterkunst in Bewegung – und mit Haltung

Dass die marotte dabei nicht nur unterhält, sondern auch bewegt, ist kein Zufall. Das Ensemble versteht sein Theater als gesellschaftlich relevante Kunstform, die Fragen stellt, Debatten anstößt und Perspektiven erweitert. Die Vielfalt an Ausdrucksformen erlaubt es, auch komplexe Themen in kindgerechter und zugleich poetischer Weise zu verhandeln – oft mit einem Augenzwinkern, aber nie banal.

Mit dem Open-Air-Theater zeigt die marotte einmal mehr, dass Kultur auch außerhalb klassischer Bühnenräume gedeihen kann. Und dass ein Theater, das mit Puppen spielt, ganz nah dran ist an den großen Themen des Lebens.



🎟 Infos & Tickets: Alle Spieltermine und der Ticketverkauf sind auf der Website der marotte zu finden:

?? www.marotte-theater.de und Tickets

📍Ort: Waldzentrum Karlsruhe, Linkenheimer Allee 10

🚌 Erreichbar mit Bus 73 ab Europaplatz oder mit dem Fahrrad

🚗 Achtung: nur wenige Parkplätze vorhanden

Du möchtest mehr Infos über die Kultur in Karlsruhe?

Theater marotte Webseite

Theater marotte facebook

Theater marotte instagram

Impressionen 2023