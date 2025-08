Karlsruhes Stadtraum wird zur Galerie – Medienkunst für alle Sinne

Vom 14. August bis 14. September 2025 verwandelt sich Karlsruhe erneut in eine begehbare Ausstellung: Mit „media art is here“ bringt die UNESCO Creative City of Media Arts auch dieses Jahr wieder zehn Werke zeitgenössischer Medienkunst in den öffentlichen Raum – kostenfrei zugänglich und unmittelbar erlebbar. Auf Straßen, Plätzen und in Parkanlagen begegnet man interaktiven, sinnlich erweiternden Arbeiten von Künstler:innen aus der Region und der ganzen Welt. Sichtbar sind die Medienkunstwerke wie immer anhand des großen gelben Pfeils. Ziel der Ausstellung ist es, Medienkunst nicht nur sichtbar, sondern auch als lebendigen Dialog zwischen Gesellschaft, Technologie und Stadtentwicklung erlebbar zu machen.

FLORA MOMENTUM Foto: Copyright: ato (Hannah Cooke, Jannik Lang und Norina Quinte), FLORA MOMENTUM, 2025, Foto: Sebastian Heck

Digitale Impulse für die analoge Stadt

Zu den Highlights zählt die Arbeit „Treespotting“ AR von Arturo Romero Carnicero und Javier Argota Sánchez-Vaquerizo: Sie verwandelt einen realen Baum mittels digitaler Punktwolken in ein Augmented-Reality-Erlebnis – ein poetisches Plädoyer für das Verhältnis von Mensch, Natur und Technologie. Dennis Siering wiederum schafft mit seinem „Radical Climate Action Bird“ einen Soundscape aus algorithmisch generierten Vogelrufen auf Basis antifaschistischer Lieder – politisch, poetisch, provokant.

Treespotting Foto: Copyright: © Javier Argota Sánchez-Vaquerizo, Manfred Juretzko, Arturo Romero Carnicero, Treespotting, AR, 2025

Mit der „Lawn Centrifuge“ des international renommierten Künstlers Julijonas Urbonas wird schließlich die Schwerkraft selbst zur Spielpartnerin: Eine rotierende Rasenfläche bringt Körperwahrnehmung und Raumgefühl ins Wanken – ganz real und doch künstlerisch surreal.

Lawn Centrifuge Foto: Copyright: Julijonas Urbonas, Lawn Centrifuge, 2022–2025, Foto: Aistė Valiūtė, Daumantas Plechavičius

Medienkunst als öffentlicher Diskurs

Die Ausstellung ist bewusst niederschwellig angelegt: Kunst wird dorthin gebracht, wo sich das Alltagsleben abspielt. Ob beim Spaziergang oder auf dem Heimweg – die Werke laden zur spontanen Auseinandersetzung ein. Flankiert wird die Ausstellung von kostenfreien Fahrradführungen, welche vertiefende Einblicke in Technik, Konzeption und künstlerische Motivation geben.

The Story That Never Ends Foto: Copyright: © Ursula Neugebauer © Foto: ZKM | Karlsruhe, Felix Grünschloß, VG Bild-Kunst Bonn 2025

Teil eines größeren Ganzen

„media art is here“ ist eine Initiative der Stabsstelle UNESCO Creative City of Media Arts Karlsruhe, die im Kulturamt der Stadt angesiedelt ist. Sie wurde nach der Ernennung Karlsruhes zur UNESCO Creative City of Media Arts im Jahr 2019 gegründet. Die Stabsstelle vernetzt Kunst, Wissenschaft, Technik und Zivilgesellschaft, unterstützt Projekte mit internationalem Anspruch und verfolgt das Ziel, Medienkunst als festen Bestandteil nachhaltiger Stadtentwicklung zu etablieren.

Gemeinsam mit Partner:innen wie dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME), KTG Karlsruhe Tourismus GmbH sowie dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entsteht so ein kreatives Ökosystem, das Karlsruhe weltweit als Zentrum für digitale Kultur positioniert. „media art is here“ ergänzt dabei ideal das SCHLOSSLICHTSPIELE Light Festival und stärkt das städtische und KIT Sommerprogramm „Kunst | Sommer | Technik“.

Stellar Sanctuary Foto: Copyright: © Maxin10sity, Stellar Sanctuary, 2025

Weitere Informationen

Ob zufälliger Blick oder gezielte Erkundung: media art is here macht von 14.08. – 14.09. 2025 Medienkunst sichtbar – dort, wo die Stadt pulsiert, also werft einen Blick auf die 10 Kunstwerke im Stadtraum und lasst euch die Ausstellung nicht entgehen!

Die ergänzenden Fahrradführungen finden am 28. August (19 Uhr), 4. September (19 Uhr) und 11. September (17 Uhr) statt, Dauer jeweils ungefähr 1,5 – 2 Stunden. Hierzu kann man sich online auf der Webseite www.cityofmediaarts.de

studio hö, ChiharuKoda Foto: Copyright: © Chiharu Koda, JeongHo Park, Sierk Schmalzriedt, Substance – Imaginat – Delta, 2025

Beteiligte Künstler:innen

Gezeigt werden Arbeiten von: ato (Hannah Cooke, Jannik Lang, Norina Quinte), Javier Argota Sánchez-Vaquerizo, Jihye Jang, Benjamin Jantzen, Manfred Juretzko, Chiharu Koda, Lehel Lajos, Alessandro Lupi, JeongHo Park, Maxin10sity, Arturo Romero Carnicero, Sierk Schmalzriedt, Dennis Siering, Julijonas Urbonas und Daniela Vargas.

📅 media art is here 2025

🕗 Von 14.08. – 14.09.2025

📍 10 Medienkunst Werke im Karlsruher Stadtraum

🎟️ Eintritt frei

🌐 www.cityofmediaarts.de

