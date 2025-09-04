Die Kulturregion Karlsruhe lädt ein, Geschichte hautnah zu erleben

Unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ öffnen zahlreiche Denkmale in Karlsruhe und der Region ihre Türen und gewähren exklusive Einblicke, die sonst verborgen bleiben.

Die Höhepunkte am „Tags des offenen Denkmals“ in Durlach

Zu den Höhepunkten zählt der Basler-Tor-Turm in Durlach, den die Ritterschaft Durlach seit 2017 mit viel Liebe zum Detail restauriert und mittelalterlich eingerichtet hat. Gewandete Mitglieder führen durch die historischen Räume, erzählen aus der Stadtgeschichte und präsentieren ihre Waffenkammer. Im Heimatmuseum Karlsbad erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Mitmachprogramm: Von der traditionellen Ziegelherstellung über Schmiedevorführungen und Apfelpressen bis hin zum Mischen von Tees und einer Demonstration der Honigherstellung – hier wird Handwerk lebendig.

Icon vergrößern Rückblick: Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe Foto: KME - Jürgen Rösner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rückblick: Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe Foto: KME - Jürgen Rösner

Mit freundlicher Unterstützung des Historischen Vereins Durlach führen Stephan Blinn und Samuel Degen durch die historische Schmiede aus dem Jahr 1700. Dabei präsentieren sie eine einzigartige Sammlung von Kutschen samt umfangreichem Zubehör sowie seltene Stellmacher-Werkzeuge.

Kinder und Familien treffen sich im Schloss Karlsruhe

Für Kinder und Familien bietet der Tag des offenen Denkmals besondere Erlebnisse. Im Schloss Karlsruhe begeben sich junge Besucherinnen und Besucher zwischen 5 und 10 Jahren auf Schatzsuche, begleitet vom Forschungsroboter „Expi.1“, und lösen knifflige Aufgaben rund um wertvolle Museumsobjekte. Jugendliche ab 12 Jahren können das Firstständerhaus Zeutern bei einer digitalen Lernreise im „Action-Bound“-Format erkunden.

Icon vergrößern Rückblick: Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe Foto: KME - Jürgen Rösner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rückblick: Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe Foto: KME - Jürgen Rösner

Erlebe historische Momente vom Heimatmuseum Leopoldshafen über Schloss Ettlingen bis zur Barockstadt Bruchsal

Das Heimatmuseum Leopoldshafen lädt zu einem bunten Maskenfest mit Suchspiel, Bastelaktionen und Trommelgruppe ein, während im Schloss Ettlingen die Mitmachausstellung „Leben im Mittelalter“ mit über 20 Stationen das Alltagsleben vergangener Zeiten erlebbar macht. Musikfans, ob jung oder alt, kommen in der Altkatholischen Kirche Karlsruhe auf ihre Kosten, wenn dort Filmmusik-Klassiker aus „Harry Potter“, „Star Wars“ oder „Fluch der Karibik“ auf der Orgel erklingen. Apropos Orgel: Traditionell in Karlsruhe und zum zweiten Mal in Bruchsal laden die Kantorinnen und Kantoren beziehungsweise nebenamtliche Organisten und Organistinnen zu den Orgelspaziergängen ein. Zu jeder vollen Stunde beginnt in einer der Kirchen in Karlsruhe und Bruchsal ein Kurzkonzert. Nach diesem besteht die Möglichkeit, die jeweilige Orgel noch zu besichtigen.

Icon vergrößern Rückblick: Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe Foto: KME - Jürgen Rösner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rückblick: Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe Foto: KME - Jürgen Rösner

Das Programm „Tags des offenen Denkmals in Karlsruhe“

Der neue Flyer mit allen Programmpunkten ist ab sofort erhältlich und liegt in öffentlichen Einrichtungen, Museen und online unter www.karlsruhe-erleben.de bereit. Er bietet einen kompakten Überblick zu allen Veranstaltungen und lädt ein, sich schon jetzt den 14. September im Kalender zu markieren – für einen Tag voller Geschichte, Begegnungen und unvergesslicher Eindrücke.

Sie möchten mehr Infos über die Kultur in Karlsruhe?