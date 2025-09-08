Tanzen, singen, dirigieren, staunen: Großes Theaterfest am Badischen Staatstheater

Am Abend gewährt die Spielzeit-Preview im Großen Haus erste Eindrücke von dem, was das Publikum alles in der Saison 2025/26 erwartet - moderiert von Intendant Christian Firmbach: Vorhang auf!

Und im Anschluss? Wird ab 21 Uhr weitergelacht und getanzt! Im Kleinen Haus startet dann aus feierlichem Anlass eine Party unter dem Motto DANCE!.

Wer am 20. September zum Theaterfest ein Abo abschließt, darf sich ein Glückslos beim Kartenservice im K. aus dem Zylinder ziehen.

Icon vergrößern Theaterfest Karlsruhe Foto: Arno Kohlem / Badisches Staatstheater Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Theaterfest Karlsruhe Foto: Arno Kohlem / Badisches Staatstheater

Am Weltkindertag hält das Theaterfest für alle Generationen ein spannendes Programm auf dem Hermann-Levi-Platz bereit. Es wartet ein bunter Tag mit Infoständen, Instrumente basteln, Hüpfburg hüpfen, Bobbycar Rennen, Hochstapelei beim Bauklötze-Stapeln, Schminken, Verkleide Dich!-Ecke, Fotos machen in der Fotobox und Buttons machen mit der Button-Maschine. Geschichten hören? Dafür ist viel Platz und Raum bei der Leseinsel auf dem Dach des K. von 11:30 bis 17 Uhr. Dazu gibt es eine Rallye vom Jungen Staatstheater mit vielen kleinen Geschenken und ein „Spiel-mich“-Klavier für kleine und große Gäste:

Kinder- & Familienprogramm mit Draußen-Aktionen vom Jungen Staatstheater, Kunst+Vermittlung, Kostümabteilung und Maskenwerkstatt des Staatstheaters Infostände der Staatstheater-Personalabteilung und der Statisterie auf dem Hermann-Levi-Platz vorm Theater

Auch für das gastronomische Leib und Wohl ist gesorgt Dank der neuen Theatergastronomie - mit Kaffee, Belgischen Waffeln oder Kaiserschmarrn, kühlen Getränken (Bier, Sarti Spritz, Cocktails, Gin Bar), Flammkuchen und Veganständen (Bowls, Wraps, Falafel) sowie Speisen an den Grillstationen vor dem Theater. Das Fine Dining im Neuen Entrée an der neuen Theaterbar Levi Eins ist ebenfalls einen Besuch wert.

Alle Theaterführungen und die Kreativwerkstatt kosten am Theaterfest 5 Euro, die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Buchbar am 20.9. ab 10 Uhr im Webshop des Badischen Staatstheaters, telefonisch oder an der Tageskasse im K. Für die Veranstaltung Vorhang auf! werden Eintrittskarten (16 Euro, erm. 8 Euro) benötigt. Für die Workshops benötigen Interessierte Gratis-Tickets, aufgrund der begrenzten zulässigen Personenanzahl. Alle anderen Veranstaltungen tagsüber sind am 20.9. kostenfrei.

