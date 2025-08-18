Improvisation pur: Das Improfestival Karlsruhe bringt Theater live und ungefiltert auf die Bühne

Das Improtheater Karlsruhe veranstaltet dieses Jahr wieder das Improfestival. Mit 18 unterschiedlichen Shows, u. a. sechs internationale Gastauftritte, elf Produktionen des Festivalensembles sowie zwei Werkschauen aus Workshops, bietet das Improfestival ein dichtes Programm für alle Improbegeisterten – verteilt über sechs Abende mit je drei Aufführungen und zahlreicher kreativer Vielfalt

International & Englisch

Mit seinem Fokus auf englischsprachige Improvisation ist es das größte Festival dieser Art in Deutschland. Kuratiert von den Artistic Directors Gaël Perry und Manuel Speck, vereint es künstlerische Teams aus ganz Europa.

Workshops: Von Anfänger:innen bis Fortgeschrittene

Ergänzend zum Bühnenprogramm stehen 20 Workshops zur Auswahl, geleitet von 22 Improtrainer:innen. Diese reichen von kurzen Sessions bis zu dreitägigen Intensivkursen – ideal für Hobby-Improvisierende und Theaterprofis gleichermaßen.

Tickets & Partnerhotel

Tickets gibt es als Wochenendpass (€ 160 für alle Shows), Tagestickets (€ 40 für drei Shows) oder Einzeltickets (€ 18/€ 13 für Gastshows). Das offizielle Hotel Rio bietet Teilnehmer:innen mit dem Code „Impro“ 15 % Rabatt.

Hinter dem Festival

Das Improtheater Karlsruhe, gegründet 2019, gestaltet mit regelmäßigen Shows, Schulungen und einem festen Ensemble die lokale Improszene aktiv mit. Ziel ist es, Improtheater als eigenständige Kunstform zu verankern.

Das Improfestival Karlsruhe 2025 bietet acht Tage voller Spontaneität, kreativer Energie und künstlerischer Begegnung – perfekt für Kulturfans jeden Alters.

?? Improfestival 2025

?? Workshops: Von 23. – 24.08.2025 | Shows: Ab 25.08.-31.08.2025 18 Shows (19:00 Uhr/ 20:30 Uhr/ 21:45 Uhr)

📍 Workshops: Improtheater Gellertstraße 12, 76185 Karlsruhe | Shows: marotte Theater Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe

🎟️ Es kann ein Festivalpass oder Einzeltickets gekauft werden

www.schlosslichtspiele.info

