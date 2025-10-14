Logo ka-news.de
Grötzinger Kunstwochen 2025

Kultur in Karlsruhe | Kultur.Gut.Grötzingen

Grötzinger Kunstwochen zeigen Kunst im Stadtteil

PARTNER DES MONATS – Ab 17. Oktober bringen die zweiten Grötzinger Kunstwochen wieder lokale Kunst in die Galerie Kunstfachwerk N6 im historischen Stadtteil.
Von Partner - Kultur in Karlsruhe
    • |
    • |
    • |
    KTG Karlsruhe Tourismus GmbH
    KTG Karlsruhe Tourismus GmbH Foto: Bruno Kelzer

    Seit 1972 führt die Ortsverwaltung Grötzingen alle zwei Jahre eine Kunstausstellung in der Aula der Schule durch, zu der Künstler:innen, die am Ort lebten und7oder arbeiteten, eingeladen wurden. Das Schulgebäude wurde mittlerweile abgerissen und als Alternative bot sich ein Haus in der Ortsmitte als Galerie an. 2019 konnte diese eröffnet werden und nun steht der Ortsverwaltung, dem Freundeskreis Badisches Malerdorf (FBM), der Gruppe „Foto, Medien, Kunst“ (FMK) und der freien Theatergruppe TaschenSpieler für Ausstellungen zur Verfügung.

    Um an die traditionellen Ausstellungen in der Schule anzuknüpfen, entstand die Idee zu den Grötzinger Kunstwochen, zu der alle in Grötzingen lebenden oder arbeitenden professionellen Künstler:innen eingeladen wurden. 2023 richtete die Grötzinger Ortsverwaltung die Grötzinger Kunstwochen aus. Diesmal hat der Freundeskreis Badisches Malerdorf übernommen.

    Grötzinger Kunstwochen
    Grötzinger Kunstwochen Foto: KTG - Karlsruhe Tourismus GmbH

    Der Auftakt findet am Freitag, 17. Oktober 2025, um 19 Uhr mit einer Vernissage und einer Gesamtschau aller Beteiligten statt. Die Einführung hält Rütger Boeddinghaus. Im Anschluss folgt ein abwechslungsreiches Programm: Jede Woche zeigt eine neue Künstlergruppe ihre Arbeiten, wobei die Zusammensetzung per Los entschieden wurde. Jede Gruppe gestaltet ihre Ausstellung eigenständig, was den Kunstwochen besondere Vielfalt und Dynamik verleiht. Die Gruppen starten ihre Ausstellungen jeweils am Freitag um 19 Uhr mit einer Vernissage.

    Die Grötzinger Kunstwochen im N6 schaffen erneut eine Plattform für künstlerischen Austausch und lebendige Begegnungen mit zeitgenössischer Kunst.

    17. bis 22. Oktober

    Gesamtschau aller zwölf Künstler:innen

    24. bis 29. Oktober

    Brigitte Nowatzke-Kraft, Karlo Arheidt, Leonore Jock

    31. Oktober bis 5. November

    Heidrun Malcomes, Anna Bohnert, Esther Klauke

    7. bis 12. November

    Wolfgang Heiser, Marny Staib, Elisabeth Müller-Quade

    14. bis 19. November

    Driss Ankour, Sybille Dittmar-Reiss, Kirsten Niegel

