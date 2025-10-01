Neues Musical „Disco Queen – Im Fieber der 70er“ im Sandkorn

Die 1970er – was für ein Jahrzehnt: Schlaghosen, Plateau-Schuhe, schrille Farbmuster und heiße, kontrovers diskutierte Themen zwischen „Schulmädchen-Report“ im Kino und Feminismus auf der Straße, Ölkrise und aufkommender Umweltschutzbewegung, Willy Brandts Ostpolitik und Vietnam-Krieg.

1978 in der Disco „Copacabana“: Alicia feiert ihren Junggesellinnen-Abschied. Zusammen mit ihrer besten Freundin Bettina will sie es im Club noch einmal krachen lassen, bevor sie unter die Haube mit Tom kommt. Außerdem wird an dem Abend ein Wettbewerb veranstaltet, um die „Disco Queen“ zu küren, und da will die Braut unbedingt mitmachen. Alicia lernt den schillernden Kim kennen und flirtet mit ihm. Hat die Braut kurz vor ihrer Hochzeit plötzlich Zweifel? Bei Bettina schrillen die Alarmglocken. Und Barkeeper Fred hat alle Hände voll zu tun, Schicksal zu spielen. Befeuert wird alles von den mitreißenden Beats der Disco-Ära!

Komödie, Zeitgeschichte und viele Hits der 70er mit Live-Band – Mit dem Musical erlebt das Publikum die Zeit für zwei Stunden hautnah mit und feiert ihren Sound.

Icon vergrößern Maja Sikura Foto: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Maja Sikura Foto: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Auf der Bühne: Oliver Fobe, Bagdasar Khachikyan, Michael Postweiler, Julia Schobesberger, Maja Sikora

70er-Band: Alexander Denecke (Keyboard + Sax), Jakob Riedinger (Drums), Michael Postweiler (Keyboard + Gesang), Leander „Lee“ Mangelsdorf (Musikalische Leitung + Guitar), Ludger Donath (Bass)

Regie: Erik Rastetter

Musikalische Leitung: Leander Mangelsdorf

Choreografie: Laura Albrecht

Icon vergrößern KTG Karlsruhe Tourismus GmbH Foto: Bruno Kelzer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen KTG Karlsruhe Tourismus GmbH Foto: Bruno Kelzer

