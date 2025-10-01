Logo ka-news.de
Karlsruhe
Kultur in Karlsruhe
Das Sandkorn - Musical Disco Queen 2025

Kultur in Karlsruhe | Das Sandkorn

Neues Musical „Disco Queen – Im Fieber der 70er“ im Sandkorn

PARTNER DES MONATS – Ab 2. Oktober 2025 startet das Sandkorn durch in die 70er Jahre – mit den größten Hits von Schlager über Glam Rock bis hi zum prägenden Disco Sound, wenn das neue Musical „Disco Queen – Im Fieber der 70er“ Premiere feiert.
Von Partner - Kultur in Karlsruhe
    Das Sandkorn
    Das Sandkorn Foto: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

    Die 1970er – was für ein Jahrzehnt: Schlaghosen, Plateau-Schuhe, schrille Farbmuster und heiße, kontrovers diskutierte Themen zwischen „Schulmädchen-Report“ im Kino und Feminismus auf der Straße, Ölkrise und aufkommender Umweltschutzbewegung, Willy Brandts Ostpolitik und Vietnam-Krieg.

    1978 in der Disco „Copacabana“: Alicia feiert ihren Junggesellinnen-Abschied. Zusammen mit ihrer besten Freundin Bettina will sie es im Club noch einmal krachen lassen, bevor sie unter die Haube mit Tom kommt. Außerdem wird an dem Abend ein Wettbewerb veranstaltet, um die „Disco Queen“ zu küren, und da will die Braut unbedingt mitmachen. Alicia lernt den schillernden Kim kennen und flirtet mit ihm. Hat die Braut kurz vor ihrer Hochzeit plötzlich Zweifel? Bei Bettina schrillen die Alarmglocken. Und Barkeeper Fred hat alle Hände voll zu tun, Schicksal zu spielen. Befeuert wird alles von den mitreißenden Beats der Disco-Ära!

    Komödie, Zeitgeschichte und viele Hits der 70er mit Live-Band – Mit dem Musical erlebt das Publikum die Zeit für zwei Stunden hautnah mit und feiert ihren Sound.

    Maja Sikura
    Maja Sikura Foto: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

    Auf der Bühne: Oliver Fobe, Bagdasar Khachikyan, Michael Postweiler, Julia Schobesberger, Maja Sikora

    70er-Band: Alexander Denecke (Keyboard + Sax), Jakob Riedinger (Drums), Michael Postweiler (Keyboard + Gesang), Leander „Lee“ Mangelsdorf (Musikalische Leitung + Guitar), Ludger Donath (Bass)

    Regie: Erik Rastetter

    Musikalische Leitung: Leander Mangelsdorf

    Choreografie: Laura Albrecht

    KTG Karlsruhe Tourismus GmbH
    KTG Karlsruhe Tourismus GmbH Foto: Bruno Kelzer

