Wo ist Julina? 15-Jährige aus Karlsruhe seit über einer Woche vermisst

Seit Samstag, 4. Oktober 2025, wird die 15-jährige Julina K. aus Karlsruhe vermisst. Die Jugendliche war zuletzt in einer Jugendeinrichtung im rheinland-pfälzischen Wolfstein untergebracht und wurde dort als abgängig gemeldet.

Vermisste Julina K. in Karlsruhe gesichtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei würden keine bekannten Bezugspunkte nach Rheinland-Pfalz bestehen. Stattdessen sei Julina zuletzt am 12. Oktober 2025 im Bereich des Karlsruher Karlstores gesehen worden, teilt die Polizei mit. Seitdem fehle von ihr jedoch jede Spur.

Die 15-Jährige Julina K. aus Karlsruhe wird vermisst. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei sowie die Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Julina K. Beschreibung

Julina ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat langes, dunkelblondes Haar. Auffällig sind ein Nasenring und ein Leberfleck im rechten Lippenbereich. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover mit weißer Schrift.

Ein Foto der Vermissten ist auf der Webseite der Polizei Baden-Württemberg abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Der Kriminaldauerdienst Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.