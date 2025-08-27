Karlsruhe Rheinbrücke: Verspätungen und Ausfälle der Straßenbahnen S5, S51 und S52

Das teilten die VBK im Verkehrsticker mit.

Aktualisierung, 9.31 Uhr:

Durch die kurzfristige Anmeldung von Oberleitungsarbeiten durch die DB InfraGO im Bereich der Rheinbrücke Karlsruhe ist zudem der Stadtbahnverkehr der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) beeinträchtigt. Das geht aus einer Pressemitteilung der AVG vom 27. August hervor. Aufgrund kurzfristig angemeldeter Oberleitungsarbeiten der DB InfraGO im Bereich der Rheinbrücke Karlsruhe ist der Stadtbahnverkehr der AVG beeinträchtigt.

Die Linien S5 und S51 verkehren nicht zwischen Rheinbergstraße und Wörth Badepark (beide Richtungen).

Die Linie S52 fährt nur zwischen Germersheim und Wörth; der Abschnitt Wörth – Karlsruhe entfällt.

Die AVG bittet ihre Fahrgäste um Verständnis.