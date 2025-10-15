Logo ka-news.de
Karlsruhe pflanzt trockenheitsresistente Stauden für mehr Stadtgrün

Karlsruhe

Mehr Grün für die Karlstraße: Stadt Karlsruhe pflanzt trockenheitsresistente Stauden

Zehn Beete mit Stauden, die auch den heißen Karlsruher Sommern trotzen sollen, hat das städtische Gartenbauamt in der Karlstraße bepflanzt. Die Aktion ist Teil des City-Transformation-Prozesses der Stadt.
Von Melissa Betsch und Pressemitteilung
    • |
    • |
    • |
    Das Gartenbauamt hat in der Karlstraße neue Staudenbeete angelegt.
    Das Gartenbauamt hat in der Karlstraße neue Staudenbeete angelegt. Foto: Stadt Karlsruhe, Amt für Stadtentwicklung

    Die Beete waren zum Karlsruher Stadtfest am vergangenen Wochenende entlang der Karlstraße entstanden. Das schreibt die Stadt in einer Pressemeldung. „Diese verschönern nicht nur das Stadtbild, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zur ökologischen Vielfalt und setzen ein Zeichen für nachhaltige Stadtgestaltung.“

    Pflanzen sollen Insekten anlocken

    Das Gartenbauamt der Stadt Karlsruhe habe bei der Bepflanzung auf trockenheitsverträgliche Stauden, Gräser und Zwiebelpflanzen, die über das gesamte Jahr hinweg blühen, geachtet. So sollen etwa Kugeldistel und Bergminze als „wahre Insektenmagnete“ eine wichtige Rolle für die Biodiversität spielen. 

    „Mit der gezielten Auswahl an trockenheitsresistenten Pflanzen schaffen wir eine nachhaltige, pflegeextensive Begrünung, die auch unter herausfordernden Bedingungen gedeiht und zu jeder Jahreszeit Akzente setzt“, erklärt Bürgermeister Albert Käuflein in der Meldung.

    Bürgermeister Albert Käuflein.
    Bürgermeister Albert Käuflein. Foto: Marius Nann

    Aktion ist Teil eines Bundesförderungsprojektes

    Die Neubepflanzung der zehn Beete sei im Rahmen des City-Transformation-Prozesses der Stadt Karlsruhe realisiert worden. Dieses ist Teil des Bundesförderprojekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Das Projekt ist laut Stadt inzwischen offiziell abgeschlossen.

