Karlsruhe: Linienbus gerät nach Unfall auf B36 in Gegenverkehr

Karlsruhe

Unfall auf B36 nahe Karlsruhe: Linienbus gerät in Gegenverkehr

Am Dienstag, 7. Oktober, kam es gegen 9 Uhr an der Kreuzung B36 / Landauerstraße zu einem Unfall mit einem Linienbus. Zunächst stieß der Bus mit einem Auto zusammen. Durch den Aufprall wurde er in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort gegen eine Ampelanlage.
Von Katharina Peifer
    Unfall mit Linienbus auf B36 am 7. Oktober 2025.
    Unfall mit Linienbus auf B36 am 7. Oktober 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Nach ersten Informationen der Polizei gegenüber ka-news fiel die Ampelanlage auf ein zweites Auto. Außerdem stieß der Bus noch mit einem dritten Fahrzeug zusammen.

    Unfall mit Linienbus auf B36 am 7. Oktober 2025.
    Unfall mit Linienbus auf B36 am 7. Oktober 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Eine Fahrbahn wurde bereits wieder freigegeben. Die anderen Fahrstreifen sind aufgrund der Aufräumarbeiten weiterhin gesperrt.

    Unfall mit Linienbus auf B36 am 7. Oktober 2025.
    Unfall mit Linienbus auf B36 am 7. Oktober 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24
