Karlsruhe: Linienbus gerät nach Unfall auf B36 in Gegenverkehr
Karlsruhe
Unfall auf B36 nahe Karlsruhe: Linienbus gerät in Gegenverkehr
Am Dienstag, 7. Oktober, kam es gegen 9 Uhr an der Kreuzung B36 / Landauerstraße zu einem Unfall mit einem Linienbus. Zunächst stieß der Bus mit einem Auto zusammen. Durch den Aufprall wurde er in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort gegen eine Ampelanlage.
