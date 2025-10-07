Unfall auf B36 nahe Karlsruhe: Linienbus gerät in Gegenverkehr

Nach ersten Informationen der Polizei gegenüber ka-news fiel die Ampelanlage auf ein zweites Auto. Außerdem stieß der Bus noch mit einem dritten Fahrzeug zusammen.

Icon vergrößern Unfall mit Linienbus auf B36 am 7. Oktober 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unfall mit Linienbus auf B36 am 7. Oktober 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Eine Fahrbahn wurde bereits wieder freigegeben. Die anderen Fahrstreifen sind aufgrund der Aufräumarbeiten weiterhin gesperrt.

