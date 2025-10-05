Linienbus am Hauptbahnhof in Flammen

Große Aufregung am Karlsruher Hauptbahnhof am späten Freitagabend, 3. Oktober: Gegen 22.05 Uhr geriet ein Linienbus während der Fahrt im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Brand. Der Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig, ließ die Fahrgäste aussteigen und stellte das Fahrzeug abseits der Bebauung ab.

Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und VBK waren beim Busbrand am Hauptbahnhof im Einsatz. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum im Heck des Busses bereits in Vollbrand und drohte auf den Fahrgastraum überzugreifen. Die Einsatzkräfte leiteten sofort die Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren ein und kontrollierten den Innenraum. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug.

Bahnhofsvorplatz komplett gesperrt

Das Feuer konnte nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Um letzte Glutnester zu löschen, mussten Verkleidungen teilweise demontiert werden. Während des Einsatzes war der Bahnhofsvorplatz komplett gesperrt, was zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen führte.

Der Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig: Er ließ alle Fahrgäste aussteigen und stellte den Bus abseits der Bebauung ab. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

Neben der Feuerwehr waren auch Polizei, Rettungsdienst und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.