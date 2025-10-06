Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Karlsruhe: Linienbus am Hauptbahnhof ausgebrannt – keine Verletzten

Karlsruhe

Linienbus gerät am Karlsruher Hauptbahnhof in Brand

Am Freitagabend, 3. Oktober, hat am Karlsruher Hauptbahnhof ein Linienbus gebrannt. Der Fahrer brachte die Fahrgäste rechtzeitig in Sicherheit und stellte den Bus abseits der Bebauung ab. Feuerwehr, Polizei, VBK und Rettungsdienst waren im Einsatz.
Von Sebastian Goddemeier
|
    • |
    • |
    • |
    Am Karlsruher Hauptbahnhof stand am Freitagabend ein Linienbus im Motorraum in Flammen – verletzt wurde niemand.
    Am Karlsruher Hauptbahnhof stand am Freitagabend ein Linienbus im Motorraum in Flammen – verletzt wurde niemand. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    Busfahrer reagiert schnell

    Große Aufregung am Karlsruher Hauptbahnhof am späten Freitagabend, 3. Oktober: Gegen 22.05 Uhr geriet ein Linienbus während der Fahrt im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Brand. Der Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig, ließ die Fahrgäste aussteigen und stellte das Fahrzeug abseits der Bebauung ab.

    Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und VBK waren beim Busbrand am Hauptbahnhof im Einsatz.
    Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und VBK waren beim Busbrand am Hauptbahnhof im Einsatz. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum im Heck des Busses bereits in Vollbrand und drohte auf den Fahrgastraum überzugreifen. Die Einsatzkräfte leiteten sofort die Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren ein und kontrollierten den Innenraum. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug.

    Bahnhofsvorplatz in Karlsruhe komplett gesperrt

    Das Feuer konnte nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Um letzte Glutnester zu löschen, mussten Verkleidungen teilweise demontiert werden. Während des Einsatzes war der Bahnhofsvorplatz komplett gesperrt, was zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen führte.

    Der Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig: Er ließ alle Fahrgäste aussteigen und stellte den Bus abseits der Bebauung ab.
    Der Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig: Er ließ alle Fahrgäste aussteigen und stellte den Bus abseits der Bebauung ab. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    Neben der Feuerwehr waren auch Polizei, Rettungsdienst und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt ausgegangen.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Ralf Mayer

    der Verbrenner tut was eben ein Verbrenner so tut: Verbrennen.

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden