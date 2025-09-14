Eine Person verletzt: Kreuzungsunfall nach Rotlichtverstoß in Karlsruher Oststadt

In der Karlsruher Oststadt ist es am Freitagabend, 12. September 2025, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20:12 Uhr stießen an der Kreuzung Adenauerring / Ecke Theodor-Heuss-Allee zwei Pkw zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei missachtete einer der Fahrer das Rotlicht einer Ampel.

Eine Person im Krankenhaus

„Dabei wurde eine Person verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden“, bestätigte eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe noch in der Nacht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Informationen nicht, dennoch erlitt die betroffene Person Verletzungen, die eine stationäre Untersuchung notwendig machten.

Schwere Schäden an beiden Fahrzeugen

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Aufgrund der Wucht der Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen wurde verständigt, um die Fahrzeuge von der Unfallstelle zu entfernen. Darüber hinaus war eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

