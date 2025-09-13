Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Karlsruhe: Kreuzungsunfall in Oststadt nach Rotlichtverstoß – eine Person verletzt, Autos abgeschleppt

Karlsruhe

Eine Person verletzt: Kreuzungsunfall nach Rotlichtverstoß in Karlsruher Oststadt

Am Freitagabend kam es in der Karlsruher Oststadt zu einem schweren Kreuzungsunfall. Ursache war offenbar ein Rotlichtverstoß. Eine Person wurde verletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Am Freitagabend, 12. September, kam es an der Kreuzung Adenauerring / Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe zu einem Unfall nach einem Rotlichtverstoß. Zwei Autos stießen zusammen, eine Person wurde verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
    Am Freitagabend, 12. September, kam es an der Kreuzung Adenauerring / Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe zu einem Unfall nach einem Rotlichtverstoß. Zwei Autos stießen zusammen, eine Person wurde verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    In der Karlsruher Oststadt ist es am Freitagabend, 12. September 2025, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20:12 Uhr stießen an der Kreuzung Adenauerring / Ecke Theodor-Heuss-Allee zwei Pkw zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei missachtete einer der Fahrer das Rotlicht einer Ampel.

    Eine Person im Krankenhaus

    „Dabei wurde eine Person verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden“, bestätigte eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe noch in der Nacht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Informationen nicht, dennoch erlitt die betroffene Person Verletzungen, die eine stationäre Untersuchung notwendig machten.

    Schwere Schäden an beiden Fahrzeugen

    Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Aufgrund der Wucht der Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen wurde verständigt, um die Fahrzeuge von der Unfallstelle zu entfernen. Darüber hinaus war eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

    Zwei Fahrzeuge stoßen nach Rotlichtverstoß in der Karlsruher Oststadt zusammen - eine Person wird verletzt
    Zwei Fahrzeuge stoßen nach Rotlichtverstoß in der Karlsruher Oststadt zusammen - eine Person wird verletzt Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden