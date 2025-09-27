Feuerwehr-Einsatz: Stundenlanger Kampf gegen Fischsterben in Knielinger Natursee

Am Freitagabend, 26. September, ist die Feuerwehr Karlsruhe zu einem außergewöhnlichen Einsatz in den Stadtteil Knielingen ausgerückt. Gegen 16.40 Uhr meldeten Anwohner im Bereich des Frauenhäuslewegs ein massives Fischsterben in einem Natursee. Erste Anzeichen deuteten darauf hin, dass das Gewässer kurz vor dem biologischen Umkippen stand.

Einsatzkräfte nutzen Spezialtechnik

Um das Überleben der Fische und die Stabilität des Ökosystems zu sichern, setzten die Einsatzkräfte Spezialtechnik ein. Neben der Abteilung Neureut, die das Hytrans-Fire-System (HFS) zur Förderung großer Wassermengen einbrachte, war auch die Freiwillige Feuerwehr Knielingen mit mehreren Wasserwerfern vor Ort. „Durch diese Maßnahmen wurde das Wasser über viele Stunden hinweg umgewälzt und mit Sauerstoff angereichert“, erklärte der Einsatzleiter in der Nacht.

Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden des Samstags und beanspruchte die Feuerwehr über zwölf Stunden lang.

Über die Ursache des Fischsterbens gibt es bislang keine abschließenden Erkenntnisse. Die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen.