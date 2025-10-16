Dachstuhlbrand in der Tullastraße: Nachlöscharbeiten dauern noch an

19.24 Uhr: Brand ist gelöscht

Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. „Durch die schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte das Feuer im Entstehungsstadium gelöscht werden“, schreibt die Feuerwehr Karlsruhe in einer Pressemeldung.

Icon vergrößern Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel

Die Nachlöscharbeiten dauern aber noch an. Die zuvor evakuierten Bewohner konnten laut Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Icon vergrößern Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel

Donnerstag, 16. Oktober, 18.43 Uhr: Eine Person leicht verletzt

Wie Einsatzleiter Florian Geldner gegenüber ka-news vor Ort bestätigt, sei die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Dachbereich eines Hauses alarmiert worden. „Vor Ort hat sich herausgestellt, dass es im Dachbereich eines mehrgeschossigen Wohngebäudes zu einem Brand gekommen war“, so Geldner.

Icon vergrößern Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel

Eine Person wurde laut Geldner durch Einatmen des Rauches leicht verletzt, konnte aber vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr ist mit 20 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Icon vergrößern Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Brand in der Tullastraße Foto: Thomas Riedel

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.