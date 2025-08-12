Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Karlsruhe: Badeverbot von Linkenheimer Baggersee aufgehoben

Karlsruhe

Badeverbot aufgehoben! Linkenheimer Baggersee öffnet wieder nach Keim-Alarm

Gute Nachrichten für alle Badefreunde: Der Baggersee Linkenheim ist ab sofort wieder freigegeben. Das berichtet die Gemeinde in einer Mitteilung an die Presse.
Von Verena Müller-Witt, Pressemitteilung
    • |
    • |
    • |
    Der Baggersee Streitköpfle im Südwesten von Linkenheim-Hochstetten
    Der Baggersee Streitköpfle im Südwesten von Linkenheim-Hochstetten Foto: Carmele/TMC-Fotografie

    Das Gesundheitsamt des Landkreises Karlsruhe bestätigte am Montag, dass die Wasserqualität nach einer erneuten Untersuchung wieder den Vorgaben der Badegewässerverordnung entspricht.

    Die am 8. August entnommene Probe lag unter den zulässigen Grenzwerten.

    • Escherichia coli: 30 MPN/100 ml (Grenzwert: 1.800)
    • Intestinale Enterokokken: 15 MPN/100 ml (Grenzwert: 700)

    Die Ursache für den kurzfristigen Anstieg der bakteriellen Belastung, der vergangene Woche zur vorsorglichen Sperrung geführt hatte, ist nicht eindeutig geklärt. Die Gemeinde vermutet, dass starke Regenfälle Gänsekot in den See gespült haben könnten.

    Blick auf den Baggersee "Streitköpfle" in Linkenheim.
    Blick auf den Baggersee "Streitköpfle" in Linkenheim. Foto: Rieck/ps

    Die Gemeinde bittet Besucherinnen und Besucher weiterhin, umsichtig zu handeln und Rücksicht auf die Natur zu nehmen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden