216 Gewinne hinter 24 Türen: ka-news öffnet Karlsruher Adventskalender 2025

Die Kinder der Werner-von-Siemens-Schule in Karlsruhe haben gleich doppelten Grund zur Freude: Der Lions Club Adventskalender ist ab dem 1. November wieder erhältlich – und der Erlös kommt direkt dem Kunstprojekt „Artist in School“ zugute, woran die Schule seit 14 Jahren teilnimmt.

4.000 Adventskalender dieses Jahr erhältlich

Rund 4.000 Adventskalender sind in diesem Jahr aufgelegt. Hinter der Türchen verstecken sich 216 Preise im Gesamtwert von etwa 12.500 Euro. Das heißt, jeder 23. Kalender gewinnt!

Unter den Gewinnen befinden sich zum Beispiel Gutscheine für Tommy Hilfiger und Douglas sowie ein nagelneuer Smart TV. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr ab dem 1. Dezember.

Lions Club Karlsruhe sammelt seit 19 Jahren für lokale Projekte

Seit Beginn der Aktion vor 19 Jahren konnten so insgesamt rund 330.000 Euro für Projekte in Karlsruhe und Umgebung gesammelt werden. Ein großer Teil der Fördergelder fließt in das Projekt „Artist in School“.

Dort führt Künstlerin Olga Sora-Lux die Zweitklässler der Werner-von-Siemens-Schule einmal pro Woche in die Welt der Farben und Formen ein. Lehrerin Dorothea Richter erzählt begeistert: „Es gibt Kinder, die mischen zum ersten Mal in ihrem Leben Farbe. Kinder, die im Unterricht manchmal auch schwierig sind, zeigen hier ganz neue Talente.“

Icon vergrößern Karlsruher Adventskalender von Lions Club 2025 Foto: Lions Club Karlsruhe Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Karlsruher Adventskalender von Lions Club 2025 Foto: Lions Club Karlsruhe

Durch das gemeinsame Gestalten sollen Sprachbarrieren überwunden und die Klassengemeinschaft gestärkt werden. Auch Schulleiter Thilo Kemm sieht den Mehrwert des Projekts: „Jedes Kind hat die Möglichkeit, persönliche Erfolge – ganz ohne Druck – zu erleben und auf sein Ergebnis stolz zu sein.“

Wo gibt es den Lions-Club Adventskalender in Karlsruhe?

Der Karlsruher Lions Adventskalender ist bis zum 30. November für 6 Euro erhältlich. Jeder Kauf unterstützt lokale Kinder- und Jugendprojekte – und bringt ein Stück Farbe in den Karlsruher Advent.

Thalia Buchhandlung im Ettlinger Tor Center

Thalia Buchhandlung, Kaiserstraße 167

Thalia Buchhandlung Mühlburg, Rheinstraße 32

Stephanus Buchhandlung, Herrenstraße 34

burger inneneinrichtung, Waldstraße 89

Licht + Planung, Waldstraße 17

Gewürzmanufaktur Culinarico, Industriestraße 2

Buchhandlung Mächtlinger, Pfinztalstraße 36 (Durlach)